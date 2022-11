Libera, Repubblica Futura, Grazia Zafferani: "Sanità totalmente fuori contorllo"

La sanità e’ totalmente fuori controllo. Alle forti criticità riscontrate nell’ambito del nostro servizio socio-sanitario dagli assistiti Iss, in particolare, su singoli reparti specialistici e alle difficoltà sostenute e denunciate a più riprese anche da associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di San Marino, si aggiungono le continue spese e consulenze folli che diventano incomprensibili ai piu quando non si ha un reale riscontro concreto presso l’Ospedale. Per non parlare della situazione della medicina di base, dove e’ diventato impossibile interloquire con il proprio medico di riferimento, nonostante la riorganizzazione con la centrale operativa territoriale che però non sta funzionando. Infine il progetto del nuovo Ospedale. Che fine ha fatto? Questi elementi hanno portato i commissari di opposizione insieme al consigliere del Gruppo Misto Grazia Zafferani a richiedere al Presidente della Commissione IV la convocazione di una seduta urgente della stessa commissione, “Riferimento del Segretario di Stato alla Sanità e audizione del Comitato Esecutivo dell'Iss circa le criticità esistenti nella sanità sammarinese", per poter audire il Comitato Esecutivo dell’Iss per le ragioni che abbiamo descritto e per svolgere un confronto proficuo al fine di essere raccordati, come politica ed istituzioni, rispetto all’attività svolta dalla governance dell’Iss.

