Libera: ricorrenze speciali.

Trascorsa in sordina la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva/Relazionale, da celebrarsi ogni anno il 2 Dicembre e che il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino aveva istituto con l’unanimità delle forze politiche il 21 aprile 2017, oggi 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e Libera intende ricordare, al di fuori di ogni retorica, l’importanza del mantenere alta l’attenzione… La pandemia di COVID-19 ha evidenziato e aggravato le difficoltà e le disuguaglianze preesistenti e quando la crisi, di qualunque natura essa sia, afferra le comunità, le fasce più fragili, e tra queste sono ricomprese le persone con disabilità, sono purtroppo tra le più colpite. Libera si impegnerà affinché le politiche post emergenza siano pienamente inclusive, accessibili e sostenibili, riconoscendo e proteggendo in tal modo i diritti delle persone con disabilità, una visione per la realizzazione della quale sarà fondamentale il confronto attivo con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano. Realizzare i diritti delle persone con disabilità è fondamentale per mantenere la promessa dell'Agenda 2030: non lasciare indietro nessuno! L’obiettivo di Libera è chiaro: costruire un mondo in cui tutte le persone possano godere delle pari opportunità, partecipare al processo decisionale e beneficiare veramente della vita economica, sociale, politica e culturale del paese. Un obiettivo per cui, siamo certi, vale la pena lottare. Libera desidera annunciare proprio in occasione della Giornata dedicata alle disabilità, che sta lavorando ad un Progetto di Legge per l’istituzione di un “Piano Speciale per la non autosufficienza” che includa i modelli prestazionali di assistenza sociale di cui c’è urgenza (Caregiver e Assistente Personale) e apposite normative su “Vita Indipendente” e sul cosiddetto “Dopo di Noi” al fine di garantire libertà e dignità alle persone con disabilità e serenità alle loro famiglie.

