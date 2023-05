Libera: "Righi impigliato nella “Rete”"

Ennesimo provvedimento “NON” messo a terra dal Segretario Righi. Durante la seduta consigliare odierna, il decreto 67, relativo al Dipartimento Economia e al nuovo fabbisogno della UO Ufficio Attività Economiche, è stato ritirato dal Segretario agli Interni Tonnini all’insaputa del Segretario all’Industria Fabio Righi. Si è così subito alzata una forte tensione fra i membri del Governo dove la sfiducia fra i singoli ormai è evidente ed è quasi imbarazzante per noi dover commentare, ma è anche giusto che i nostri concittadini sappiano a che livello si è arrivati in aula consigliare: sono saltati tutti gli schemi a discapito del bene del Paese che avrebbe bisogno di azioni politiche pratiche e risolutive. Ovviamente tutto ciò non ha scalfito il Partito Motus Liberi che continua a seguire pedissequamente il suo improduttivo Segretario di Stato anche nella sua fine strategia politica: quella di incassare, di dare la colpa agli altri ed intanto prepararsi ad un nuovo “posto al sole”. Però nessuno ha, al momento, battuto ciglio e, nonostante l’ennesimo plateale schiaffo in faccia ricevuto dalla propria maggioranza, si va avanti senza indugio. Le poltrone sono più importanti! Non è la prima volta tra l’altro che Fabio Righi, ed indirettamente quindi il partito che rappresenta, subiscono queste umiliazioni. Come non ricordare, per esempio, l’articolo 1 bocciato dalla maggioranza sul progetto di legge proposto dalla Segreteria all’Industria sulla semplificazione delle società, o il progetto “San Marino 2030” che è’ rimasto chiuso nel cassetto nonostante i 100.000€ di consulenza di Righi a Nomisma. Questa volta, invece, è toccata alla “rivoluzione” dell’Ufficio Attività Economica rimandata all’insaputa di Righi. Al peggio non c’è proprio fine…e dire che in Motus Liberi ci potrebbero anche essere le competenze e le idee per un reale cambiamento che, al momento, non si è visto nell’azione del Governo.

C.s. Libera