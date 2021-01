Libera risposta a Rete sulla Commissione IV*

Molto spesso sentiamo la predica di Rete sul fatto che non c'è tempo da perdere dietro alle strumentalizzazioni però evidentemente vale solo per gli altri perché Rete il tempo lo trova sempre per dire l'ultima parola e cercare lo scontro evitando di rispondere nel merito delle questioni. Avremmo apprezzato che il segretario avesse fatto il suo riferimento sui vaccini a novembre 2020 ma d'altra parte l'accordo è stato fatto solo a gennaio 2021. Apprezziamo che il segretario abbia dimostrato disponibilità a convocare a breve un audizione con il Comitato Esecutivo e con il team covid per vedere il tanto agognato piano vaccinale ma apprezzeremmo maggiormente vedere convocato anche il dott. Rinaldi delle cui dimissioni i nostri commissari hanno chiesto conto ma delle quali non è stata data risposta adeguata. Apprezzeremmo che Rete ci parlasse di cosa è successo e cosa sta succedendo al Casale visto che è scoppiato un secondo focolaio, le cui scelte sembrano essere uno dei motivi delle dimissioni del direttore dell'authority che non si è certo dimesso per la pensione come ha sostenuto Ciavatta. Apprezzeremmo sapere cosa intende fare Rete e il suo segretario in merito al delicato e complesso tema della disabilità. In commissione sono state fortemente criticate le soluzioni individuate nell'ultimo decreto, che lascia le famiglie con persone con disabilità completamente abbandonate a loro stesse, con centri diurni chiusi, nessuna attività educativa alternativa a sostegno e nessuna prospettiva in vista se non l'ennesima promessa di rimandare all'atto organizzativo. Rete non ha certo tempo da perdere pertanto aspettiamo un comunicato con delle risposte vere ai problemi e non certo le risposte stizzite di chi non sa fare altro che gettare fumo negli occhi.

