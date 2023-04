Libera: "Salviamo il Parco dell’ex Tiro a Volo di Murata"

Vendere i gioielli di famiglia. Questa pare essere la soluzione che il governo intende adottare per sanare il disastro prodotto da un debito estero fatto senza sapere come sarebbe stato ripagato e soprattutto usato malamente, dilapidando tutto in spesa correntesenza investire nulla in politiche di sviluppo. Ecco quindi le genialità inventate dal governo:

- svendere la sovranità dello Stato concedendo col Des ad un privato il potere di decidere quali stranieri e quali aziende potranno insediarsi a San Marino;

- concedere ampie aree pubbliche ad imprese turistiche estere che potranno usufruirne a titolo esclusivo per decine di anni sottraendole ai sammarinesi.

Il Des abbiamo contribuito a smascherarlo e a bloccarlo, la cessione dell’area dell’ex Tiro a Volo di Murata sta per avvenire senza che si conosca il progetto che l’investitore straniero vorrà realizzare. Ci stiamo riferendo ad una delle aree naturalistiche più importantiin quanto lambisce il crinale del Monte Titano, da sempre difeso strenuamente dai sammarinesi, affinché l’immagine classica della Repubblica possa essere salvaguardata. Un’area su cui insiste una parte significativa del verde pubblico a disposizione dei cittadini, una struttura immobiliare che è indubbiamente da ristrutturare, ma utile per le attività di aggregazione sociale, e la sala servizi della Giunta di Castello di Città che ospita numerose iniziative di incontro pubblico. Un’area così importante per la comunità dovrebbe essere oggetto di attenzione dello Stato affinché possa essere ristrutturata attraverso i canoni del rispetto dell’ambiente e messa a disposizione dei cittadini, attraverso progetti della Giunta di Castello stessa, ma anche delle stesse strutture dello Stato e le associazioni sociali e culturali. Il governo ha invece deciso di consegnare nelle mani di un soggetto privato l’intera area per realizzare un grande albergo. Tale soggetto in altre realtà genera strutture capaci di per se stesse di attrarre ospiti e per farlo ha bisogno di ampi spazi per sviluppare attività a loro rivolte di natura sportiva, culturale, sociale. Di fatto ampie zone esclusive dove solo gli ospiti che possono accedere, che determina l’esclusione di chi invece vive sul territorio della Repubblica. Per difendere il parco naturalistico dell’ex Tiro a Volo di Murata, Libera ha deciso di organizzare per il 30 aprile prossimo a partire dalle ore18,00 la festa del ‘Piantar Maggio’ proprio all’interno del parco di Murata dove assistendo alla tradizionale piantumazione dell’albero del primo Maggio, una tradizione pluridecennale, si potrà ballare, mangiare e soprattutto testimoniare l’amore per il proprio Paese.

c.s. Libera