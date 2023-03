Libera: "Seduta deserta, spettacolo indegno"

Libera: "Seduta deserta, spettacolo indegno".

Come da consuetudine, purtroppo, la maggioranza, composta da 42 consiglieri, non riesce a garantire il numero legale in Consiglio Grande e Generale. Per due volte infatti nella seduta pomeridiana, all’appello manca il numero legale in un momento in cui si stava per discutere i tantissimi decreti delegati contestati fortemente dalla nostra forza politica sia nel metodo che nel merito. Libera ha sempre garantito, insieme all’opposizione, i voti necessari per far partire la seduta del Consiglio, ma e’ arrivato il momento di prendere atto di uno scarso interesse istituzionale da parte della maggioranza di Governo che e’ attaccata alla poltrona solo per difendere alcuni interessi. Va bene il clima da campagna elettorale, ma il Paese ha bisogno di ben altro. Svilito sempre più il ruolo del Consiglio e in imbarazzo anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

c.s. Libera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: