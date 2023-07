Libera: servono azioni concrete per il Paese

Libera all’opportunismo miope di questa fase politica frappone la sua azione critica e di proposta, per proseguire con la sua opposizione costruttiva come fatto nell’arco di questa legislatura, davvero deludente. Libera anche dall'opposizione, ha sempre dato il suo supporto e ha detto SI ai progetti di sviluppo sani tra cui permute e varianti portatrici di investimenti e lavoro, e continuerà a farlo, perché è di questo che ha bisogno il Paese.

UNA SANITÀ DIVERSA: TROPPO TARDI, MA LIBERA C’È’ Ed e’ però per questo che diciamo fin da subito che se il Segretario alla Sanità Mularoni, viste le dichiarazioni di ieri, deciderà di rivedere il Cot, rilanciare il rapporto fra medico e paziente e ridurre le liste di attesa, Libera farà la sua parte. Abbiamo, infatti, da sempre proposto una sanità più presente sul territorio, più a contatto con le persone, spingendo sul territoriale domiciliare. Con colpevole ritardo, dopo migliaia di firme raccolte dalla nostra forza politica grazie all’impegno di tanti nostri concittadini proprio per chiedere la chiusura del centralino per la medicina di base, sembra quindi che se ne sia accorta anche la Democrazia Cristiana. Se sarà così, Libera darà il suo contributo.

SVILUPPO: CONCRETIZZIAMO I PROGETTI CHE SONO NEI CASSETTI Per il resto crediamo che manchi completamente una strategia sulla prospettiva economica. Quali sono i progetti di sviluppo per provare a rendere sostenibile il debito estero contratto in questa legislatura che appesantisce il bilancio pubblico e quindi il futuro di tutti noi per 23 milioni all’anno? Noi crediamo sia necessario, anzi non più rinviabile, lavorare sulle prospettive di investimento che giacciono da troppo tempo nei cassetti del Governo, con un occhio attento al nostro territorio e alle nostre peculiarità. Altrimenti si rischia di perdere occasioni che non possiamo più permetterci.

CARO MUTUI, CARO VITA ED EMERGENZA CASA: SI INTERVENGA SUBITO Inoltre, i temi sociali. Caro mutui, caro vita, caro affitti ed emergenza casa: sono queste le priorità che percepiamo stando a contatto con la cittadinanza. Libera ha già stimolato l’Esecutivo a supportare famiglie e imprese, a non lasciare indietro nessuno specialmente i più deboli e lo continuerà a fare proponendo emendamenti nel prossimo assestamento di bilancio coinvolgendo anche gli istituti di credito che devono fare la propria parte su queste problematiche.

LIBERA INCONTRA LE FORZE SOCIALI ED ECONOMICHE Libera, infine, nei prossimi giorni incontrerà le forze economiche e sociali per approfondire tutti questi argomenti e per ascoltare le loro istanze. Per Libera un nuovo modo di gestire la cosa pubblica c’è, le nostre priorità sono queste non le poltrone o la campagna elettorale anticipata.

cs Libera