Libera si appella alla Reggenza: "Solidarietà alla Consulta per l’Informazione e al CdR della Smtv"

Libera si appella alla Reggenza: "Solidarietà alla Consulta per l’Informazione e al CdR della Smtv".

La libertà di espressione costituisce uno dei princìpi fondamentali degli ordinamenti democratici. Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di esprimere liberamente le proprie convinzioni e le proprie idee, sia individualmente sia collettivamente tramite la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Abbiamo il dovere, come politica, di difendere la libertà di stampa e di espressione, valori fondamentali che non possono essere sottoposti a censure o ad attacchi e che anzi riflettono il grado di solidità della democrazia di ogni Paese. In questa legislatura abbiamo assistito a denunce e avvio di indagini verso quotidiani e liberi cittadini ed oggi ci troviamo a dover ascoltare pubbliche prese di posizione irrispettose e lesive della dignità della categoria dei giornalisti da parte di esponenti delle istituzioni. Libera intende, pertanto, esprimere solidarietà alla Consulta per l’Informazione e al Comitato di Redazione della Smtv rispetto alle recenti affermazioni fatte in aula consigliare da consiglieri e dal Segretario di Stato Berti, che vogliamo stigmatizzare con decisione. Ci appelliamo alla Reggenza e chiediamo a tutti i Consiglieri di impedire questa ennesima violenza e di difendere la democrazia.

C.s. Libera

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: