Libera si congratula con il nuovo sindaco di Rimini.

Libera si congratula con il nuovo sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con la vice sindaca Chiara Bellini e con tutta la coalizione di centrosinistra per la vittoria alle elezioni. La programmazione, la progettualità e la visione portata avanti dal centro-sinistra in questi anni di governo della città ha portato a questo importante risultato. Libera, che ha sostenuto con forza Jamil e le liste che lo hanno supportato, nell’augurare buon lavoro a Jamil e a tutti i sindaci eletti nel circondario, si rende disponibile fin da subito ad una proficua collaborazione per lo sviluppo dei rapporti delle nostre comunità.

cs Libera



