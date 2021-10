Libera: Solidarietà alla Cgil

Non può e non deve lasciare indifferenti il sabato di violenze romane, in particolare l’assalto alla sede della Cgil. Libera condanna fermamente quanto accaduto. Si tratta un gravissimo attacco non solo alla stessa Cgil, ma anche a tutti i lavoratori. Il luogo scelto per questo vile affronto non a caso è un simbolo della difesa dei diritti costituzionali e del lavoro. Siamo contro ogni genere di prevaricazione e condividiamo l’appello di chi oggi chiede unità e lucidità per affrontare le tante sfide che ci aspettano e mettere all’angolo populisti e sovranisti. La violenza, i metodi fascisti e intimidatori, gli attacchi alle forze dell'ordine ed ai rappresentanti delle istituzioni, sono da condannare con fermezza in quanto attacchi diretti alla democrazia. Il fascismo va fermato senza se e senza ma. Esprimiamo dunque massima solidarietà alla Cgil e condanniamo risolutamente le violenze messe in atto.

Libera