Libera su Alluminio Sammarinese: “Siamo con i lavoratori”

Dopo settimane di grande tensione per i dipendenti di Alluminio Sammarinese, la scorsa settimana, vi è stato l’annuncio dell'apertura del credito per stipendi e forniture, arrivato proprio in concomitanza con la manifestazione sul Pianello, a cui è seguito un incontro anche con le forze sindacali e la politica a cui abbiamo preso parte.

Libera auspica che si possa trovare una soluzione concreta e condivisa con tutti gli attori in campo sia per la contingenza, in particolare con le banche, che per le prospettive dell’azienda.

Libera esprime tutta la sua vicinanza ai lavoratori e alle famiglie coinvolte che, nonostante l’incertezza e le criticità, hanno dimostrato responsabilità e serietà in questi mesi.

Da parte nostra continuerà ad esserci massimo ascolto e totale disponibilità per ogni intervento necessario al fine di salvaguardare i posti di lavoro.



Comunicato stampa

Libera