Libera su querela Bronzetti: confermiamo le nostre dichiarazioni.

Apprendiamo da notizie di stampa che il Consigliere Denise Bronzetti avrebbe provveduto a sporgere formale denuncia di querela nei confronti del nostro Partito in relazione alle critiche da noi espresse nei suoi riguardi circa quanto emerso dalla relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta Cis redatta e sottoscritta all’unanimità dai componenti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale. Rimaniamo in attesa di ricevere la notifica dal Tribunale e, nel frattempo, confermiamo tutti i contenuti delle nostre recenti dichiarazioni e dei nostri comunicati stampa così come continueremo la nostra battaglia volta ad evidenziare le responsabilità politiche rispetto ad una triste stagione del nostro Paese anche alla luce delle pesanti inesattezze contenute nel comunicato e nella diffida pervenuteci dalla Bronzetti.

