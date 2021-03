Libera sui premi ai dirigenti

Libera sui premi ai dirigenti.

Dopo l’interpellanza presentata dal nostro gruppo consigliare che chiedeva le motivazioni per cui la delibera n.18 del 10 Febbraio 2021 non fosse stata pubblicata sul sito del Congresso di Stato è emerso il vero motivo del tentativo di mancata trasparenza dal parte del Governo che, fin dal principio, vogliamo denunciare

Infatti tale delibera attribuiva, nella sostanza, un premio di produzione attribuito al Comitato Esecutivo dell’Iss per aver raggiunto gli obiettivi dell’anno 2020 andando ulteriormente in deroga al tetto massimo degli stipendi, tema tanto caro a qualcuno che ora e’ al Governo.

Riteniamo inopportuna tale decisione anche perché non conosciamo gli obiettivi raggiunti dai vertici dell’Iss ma soprattutto lo riteniamo uno schiaffo morale e sostanziale nei confronti di chi, operatori sanitari e socio-sanitari, e’ in trincea da un anno senza sosta e che di questi onerosi riconoscimenti non ne hanno mai visti.

Speriamo davvero che queste pratiche, odiose e quanto mai infelici in questo momento storico, cessino a favore di interventi seri a supporto dei nostri sanitari. Inoltre chiediamo, precisamente, gli obiettivi che erano stati dati al Comitato Esecutivo affinché si possa conoscere, in maniera trasparenza, l’iter che ha portato ad elargire questi premi.

Alle donne e agli uomini che in Ospedale continuano a lavorare e lottare contro il Covid19, senza risparmiarsi mai, va tutta la nostra gratitudine.

Comunicato stampa

Libera



