Libera sull'ISS: "Niente più trasparenza nelle decisioni del Comitato Esecutivo?"

Vista l’importante ruolo che il Comitato Esecutivo dell’I.S.S. riveste ai sensi dell’articolo 14 della legge 165/2004;

nella certezza che un migliore approfondimento ed una più efficace consapevolezza delle procedure decisionali possano favorire una maggiore condivisione delle ragioni che conducono alle scelte intraprese dal Comitato;

nella certezza che una maggiore trasparenza degli atti possa consentire anche un miglior uso delle risorse pubbliche

Si interpella il Governo

1) per conoscere il motivo per cui dal 1 Gennaio 2020 non vengono pubblicate le delibere del Comitato Esecutivo dell’I.S.S sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale;

2) per richiedere copia di tutte le delibere del Comitato Esecutivo I.S.S. dal gennaio 2020 ad oggi.

