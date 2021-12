Libera sulla Giornata mondiale della Disabilità

La celebrazione annuale della Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1992 dalla risoluzione 47/3 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Essa mira a promuovere i loro diritti e il loro benessere in tutte le sfere della società e dello sviluppo e ad aumentare la loro consapevolezza in ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata nel 2006, ha ulteriormente migliorato i diritti e il benessere delle persone con disabilità nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e altri quadri di sviluppo internazionale. Quest’anno abbiamo apprezzato l’iniziativa “SMONTIAMO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE MATTONCINO PER MATTONCINO”, progetto ideato con l’intento di sensibilizzare tutta la popolazione sui temi dell’inclusione e far riflettere sull’importanza di consentire la piena libertà di movimento anche alle persone disabili. Crediamo davvero interessante coinvolgere i bambini, le scuole rispetto a queste tematiche anche se ci saremmo aspettati qualcosa in più dal nostro Governo a livello istituzionale. Purtroppo, in Repubblica, ci sono ancora molti luoghi in cui persone in carrozzina, anziani con difficoltà di deambulazione, famiglie con passeggini e persone con disabilità visive vengono fermate da un gradino. Libera, da sempre in prima linea, sulle politiche legate all’inclusione e alla disabilità si farà promotore giá nella prossima finanziaria di alcune proposte: dalla regolamentazione della figura del cargiver, l’assistente personale, dall’inserimento lavorativo, ai fondi per la disabilità, al supporto per le diverse associazioni di volontariato attive a supporto delle persone più svantaggiate. Tutte idee che continueremo a sostenere per dare concretezza agli accordi internazionali che la Repubblica di San Marino ha sottoscritto. Cs Libera



