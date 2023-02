Libera: sulla sanità Ciavatta deve sistemare i disastri che ha combinato

Libera condivide appieno le preoccupazioni espresse dalla Cdls rispetto ai continui disservizi della nostra sanità, così come la richiesta di “cambio di passo sull’ISS” da parte dell’USL. Ciavatta continua a pontificare sul suo operato e su quello dei vertici dell’ISS, ma ormai è l’unico a credere che le cose non vadano male. Diciamo questo, con cognizione di causa, visto che sono settimane che restiamo a contatto con la cittadinanza che, oltre a sottoscrivere la raccolta firme per la chiusura del COT, ci manifesta continue difficoltà nel raggiungere centri sanitari e servizi essenziali. Più di duemila cittadini hanno voluto sostenere la nostra raccolta firme, soprattutto per lanciare un messaggio: basta con questa gestione scellerata della sanità pubblica. Siamo anche stufi di sentirci ripetere che i disservizi siano dovuti a ragioni economiche. Assurdo pensarlo, viste le centinaia di migliaia di euro spese per incarichi, collaborazioni e consulenze che non hanno portato a nessun risultato. Ricordiamo che il DG Bevere era stato incaricato proprio per ricercare collaborazioni e sinergie atte a ridurre la carenza di personale sanitario, per questo, come giustamente scrive il sindacato: “Non sono più accettabili settimane, se non mesi, di attesa per poter essere sottoposti ad esami diagnostici o a visite mediche specialistiche; sono sotto gli occhi di tutta la cittadinanza le molteplici e gravi problematiche dei servizi dell’ISS che non sono certo causate dagli operatori sanitari, che sempre più spesso prestano la loro attività in condizioni critiche, ma da carenze organizzative e da una mancanza di indirizzo la cui responsabilità è dell’alta dirigenza e della Direzione Generale ISS”. Nient’altro da aggiungere. A che cosa sono serviti, per esempio, gli accordi con la regione Campania e Calabria? Ci sono relazioni con la vicina Italia per rinnovare la convenzione per il riconoscimento bilaterale e reciproco degli anni di lavoro degli operatori sanitari italiani e sammarinesi? Purtroppo anche i bandi internazionali emessi non stanno dando i risultati sperati. Oltre a queste domande Libera, nei giorni scorsi, ha anche presentato una maxi interpellanza proprio per sapere se vi siano novità, come auspichiamo, sui piani operativi, come sempre annunciati, ma mai realizzati, sul nuovo atto organizzativo, sulle liste d’attesa e sulla riorganizzazione della medicina di base. Speriamo di avere presto risposte, perché Il Segretario Ciavatta e questo Governo hanno anche il brutto vizio, non solo di derubricare a strumentali gli approfondimenti di Libera e dell’opposizione, ma anche di non rispondere più alle legittime interpellanze che predisponiamo (e pensare che proprio Ciavatta, quando era in minoranza, chiedeva di predisporre a tutela dei ruoli istituzionali lo statuto delle opposizioni…). Più che le risposte a Libera, comunque aspettiamo che le risposte arrivino con azioni concrete: la sfiducia è enorme e non si può più andare avanti in questo modo.

