Libera sulle elezioni in Germania: "Sonora sconfitta dei sovranisti"

In attesa di numeri più chiari e precisi una cosa è certa: in Germania si va verso un'ampia vittoria delle forze europeiste con una sonora sconfitta dei sovranisti. A nome di Libera vorrei fare le mie congratulazioni a Olaf Scholz e all'Spd. Con lui vincono equità sociale, crescita sostenibile e transizione verde. Per il centrodestra invece si delinea una clamorosa sconfitta con la coalizione Cdu-Csu ai minimi storici. Credo che anche a San Marino dovremmo interrogarci sui motivi che hanno portato il popolo tedesco a premiare una coalizione ed a bocciarne un’altra, anche alla luce del risultato storico del referendum di ieri.

c.s. Matteo Ciacci, Segretario Libera