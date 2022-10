Libera: trasferte istituzionali, quanto costano e cosa hanno portato?

Libera chiede chiarimenti con una interpellanza sulla trasferte istituzionali. Considerato che la crisi finanziaria impone l'adozione di scelte politiche orientate al contenimento della spesa pubblica; Considerato che, nelle prossime settimane, verranno richiesti sacrifici ai cittadini per via di interventi di riforme non più rinviabili e costi legati al caro prezzo ed inflazione; Considerato che la politica, il Congresso di Stato in particolare, debba per primo essere scrupoloso nelle spese effettuate e rigoroso al fine di contenere gli sprechi per trasferte, momenti istituzionali ed incontri; Interpelliamo il Governo per conoscere: -tutte le tutte le delegazioni delle trasferte effettuate in questa Legislatura dal 1 Gennaio 2020 ad oggi; si richiede in particolare luogo della trasferta, motivo e composizione della delegazione con ruoli annessi; -i risultati ottenuti, a livello pratico, dalle trasferte sopra richieste e l’elenco dei progetti scaturiti proprio dalle stesse; -tutte le spese effettuate dai congressisti e i relativi accompagnatori per le trasferte effettuate in questa Legislatura dal 1 Gennaio 2020 ad oggi

Gruppo Consigliare Libera