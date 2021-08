INTERPELLANZA Libera: troppe domande poche risposte su vaccini e green pass

Interpellanza di Libera su vaccini e green pass: Alla luce del Decreto italiano 111 del 6 Agosto che prevede: “Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali”; Alla luce dello studio dell’Istituto Spallanzani di Roma, che congiuntamente all’Iss, ha tenuto sotto osservazione la campagna di vaccinazione anti-Covid con lo Sputnik V, conducendo uno studio sull’efficacia dello stesso per i nostri cittadini immunizzati; Alla luce dei recenti fatti riscontrati sui media che descrivono discriminazioni per cittadini sammarinesi all’interno di locali pubblici italiani (vedi articoli apparsi sulla stampa su accessi negati presso autogrill o ristoranti italiani nei confronti di famiglie sammarinesi); Considerate le preoccupazioni di tanti giovani studenti universitari sammarinesi iscritti in Italia che chiedono chiarezza sulla loro situazione sanata solo temporaneamente e del fatto che fra le circolari del Ministero dell’Istruzione e Università italiano non si fa riferimento alla situazione della Repubblica di San Marino; Considerata l’importanza della campagna vaccinale per combattere la pandemia; Interpella il Governo per conoscere: -se si stia pensando di predisporre una terza dose ai nostri concittadini e se sì di quale vaccino e secondo quali modalità; -quali sono le risultanze dello studio dell’Istituto Spallanzani citato in premessa; -come si interpreti la dicitura prevista nel decreto in premessa: “nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni EMA”, nello specifico si richiede se si potrà arrivare a cittadini sammarinesi vaccinati Sputnik e con terza dose vaccino Ema per poter avere “rinnovo” del Green Pass; -quali azioni si stiano mettendo in campo per gli studenti universitari sammarinesi iscritti in Italia sia in termini di riconoscimento dopo il 15 Ottobre, sia per l’affitto degli appartamenti, per i trasporti e per tutte le difficoltà che possono riscontrare; -per quale motivo sul territorio italiano siano emersi casi di discriminazione, nonostante la deroga, citati in premessa; -quali azioni si stiano mettendo in campo per una comunicazione più efficace a livello territoriale e bilaterale dell’avvenuta deroga fino al 15 Ottobre; -che sviluppi ci sono stati dall’emanazione del Decreto italiano ad oggi rispetto alle decisioni in merito al riconoscimento del green pass per San Marino dopo il 15 Ottobre; -se si stia valutando di utilizzare come modalità di verifica il tampone e non solo il vaccino per il personale sanitario e in prospettiva anche per quello scolastico, così da valutare gli anticorpi effettivamente sviluppati dal singolo; -se si stia valutando un approfondimento scientifico anche per incrementare studi e applicazioni volti a migliorare la cura del Covid-19.

Cs Libera



