Libera: Un bel tacer non fu mai scritto….

L’ormai famosa delibera n.18 relativa ai premi di produzione del Comitato Esecutivo ISS è stata infine pubblicata, a seguito della presentazione della nostra interpellanza che chiedeva lumi proprio rispetto alla mancata trasparenza di tale deliberazione del Congresso di Stato.

Ringraziamo comunque la Segreteria agli interni, rallegrandoci che abbia dato finalmente segnali di presenza, per l’attenzione sul tema ma non possiamo non constatare che le risposte nel merito del ritardo nella pubblicazione della delibera siano fumose e deludenti, come l’arrampicata sugli specchi messa in campo per tentare di giustificare i premi di produzione.

Libera ha infatti chiesto e continua a chiedere di conoscere quali siano gli obiettivi e i criteri che hanno portato all’elargizione di questi premi. Rinnoviamo con forza e determinazione questa richiesta perché la cittadinanza merita trasparenza e risposte.

Spiacevole infine constatare, dopo una risposta nebulosa e poco trasparente, che il Segretario Tonnini parli di gioco di squadra, tentando cosi di strumentalizzare, legittimando di fatto l’obbrobrio generato con i premi elargiti: uno schiaffo morale agli operatori sanitari e socio-sanitari in trincea da più di un anno con un contemporaneo ingente premio ai soli alti dirigenti. Alla faccia del gioco di squadra!!!

Continueremo a esigere trasparenza, rigore e serietà e a ringraziare tutto l’Ospedale per il grandissimo lavoro svolto. Chiediamo poche cose, ma chiare. Il Segretario Tonnini ci risponderà?



Comunicato stampa

Libera

