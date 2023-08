Libera: un governo di centrosinistra per risolvere le vere priorità del Paese

La festa della Liberazione dal Fascismo organizzata da Libera nelle giornate del 27 e 28 Luglio è stata un successo. Tanta la partecipazione della cittadinanza e la dimostrazione reale che il partito si sia oramai affrancato quale forza politica autorevole del centro sinistra sammarinese. Durante l’iniziativa anche svariati spunti politici: focus sulla prospettiva e sullo sviluppo economico con particolare attenzione all’accordo di Associazione con l’Unione Europea che può diventare una opportunità per giovani, imprese e per i nostri istituti di credito che non devono essere venduti proprio ora vista la prossima apertura proprio al mercato europeo. Poi Libera guarda alle vere priorità del Paese: nessuno deve rimanere indietro in un momento storico in cui il carovita diventa per molti insostenibile. Da questo punto di vista continueremo a fare proposte per affrontare seriamente la politica dei redditi, del caro mutui e un piano casa che possa rilanciare il comparto edile. In questo contesto Libera parla ai lavoratori, agli imprenditori, alle realtà economiche e chiede risposte ad un Esecutivo troppo impegnato sul mantenimento delle proprie rendite di posizione e poco nel ricercare condivisione sulle esigenze concrete della cittadinanza e per impostare correttamente, senza favoritismi, le sfide del futuro. Libera c’è e con visione e pragmatismo vuole lavorare per un Esecutivo più progressista, più riformista rispetto al conservatorismo di questi quattro anni di legislatura. Il Paese ha bisogno di una svolta innovativa, di cambiamento. La piazza gremita della Festa della Libertà ha dimostrato, ancor di più, questo: sta a noi interpretare questo messaggio.

Cs - Libera