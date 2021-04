Libera: un grande messaggio di solidarietà internazionale: approvata la legge sull’affido dei minori non accompagnati

La Repubblica di San Marino offre il suo piccolo, ma importante, contributo per affrontare la problematica dei bambini non accompagnati che si trovano nei campi profughi vivendo condizioni, spesso disumane e comunque pesantemente limitanti i loro diritti alla nutrizione, all’istruzione, alla salute. Una situazione che ha assunto la dimensione del dramma con migliaia di bambini che si trovano in questa condizione sia sui confini delle zone di guerra in medio oriente, ma anche alle porte dell’Europa in particolare in Grecia. Un ordine del giorno proposto dal Consigliere Sara Conti ha innescato un percorso che ha visto numerose associazioni del volontariato attivarsi per predisporre un progetto di legge sull’affido dei minori non accompagnati. Approdato in Consiglio, il progetto è stato sottoposto agli organi tecnici del tribunale, del servizio minori e del dipartimento per gli affari esteri e quindi discusso in tutte le sue fasi da un gruppo di Consiglieri appartenenti a tutte le forze politiche. Il testo condiviso è giunto ieri per la seconda lettura ed è stato approvato all’unanimità. Da oggi le famiglie che intendono proporsi per accogliere bambini in affidamento, possono farlo e ai minori verrà riconosciuta la residenza e con essa i diritti riservati a coloro che vivono in Repubblica. Un segnale importante che richiama valori che hanno fatto grande San Marino nel momento in cui ha riservato la propria protezione a chi chiedeva rifugio in momenti di grave pericolo. Un piccolo contributo numerico ma che assume un grande significato, Un messaggio rivolto all’Europa intera affinché solleciti l’attivazione di politiche di solidarietà, assistenza e accoglienza. Libera è fiera di aver dato il proprio contributo affinché i valori della solidarietà e dell’accoglienza di San Marino possano manifestarsi a favore di bambini che vivono condizioni inumane.

cs Libera