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Libera: un grazie a chi si prende cura del nostro territorio

8 giu 2026
Libera: un grazie a chi si prende cura del nostro territorio

Libera desidera esprimere soddisfazione per la bella iniziativa che ha visto la riapertura del Villino Bonelli e l’intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali. Un pensiero particolare va a Marino Cardinali, figura che ha dedicato passione, impegno e competenza alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente sammarinese, lasciando un’eredità preziosa che continua ancora oggi a guidare tante persone. Un ringraziamento sentito all’Associazione Micologica Sammarinese, all’APAS, all’Associazione La Genga e a tutte le associazioni e i volontari che quotidianamente si impegnano per la cura dei nostri spazi pubblici, per la diffusione della cultura ambientale, della natura, della fauna e per la promozione del decoro del territorio. La tutela dell’ambiente, la manutenzione dei luoghi comuni e la valorizzazione del patrimonio naturale rappresentano valori fondamentali per costruire una comunità più bella, accogliente e consapevole. Iniziative come questa dimostrano quanto il contributo dell’associazionismo sia essenziale per rafforzare il legame tra cittadini, territorio e memoria collettiva.

C.s. - Libera – San Marino




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