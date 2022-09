Libera: Un Sit-in per difendere l’area verde dei Tavolucci

Libera: Un Sit-in per difendere l’area verde dei Tavolucci.

Il progetto strade sicure, lanciato qualche giorno fa, nella più classica delle boutade del Segretario Canti, nessuno lo ha visto e quindi non esisterebbe se non fosse per quanto sta succedendo a Borgo Maggiore.

Il riferimento va chiaramente alla tanto chiacchierata “Rotonda dei Tavolucci” rimasta giustamente ferma per le perplessità sull’impatto che avrebbe generato sull’ambiente e sui servizi sportivi.

Nonostante tutte le perplessità, i lavori sono iniziati e lo scempio ambientale è sotto gli occhi di tutti, sono decine gli alberi d’alto fusto abbattuti per rispondere alle smanie poco professionali del Segretario di Stato al Territorio.

Sacrificati verranno anche i due campi da tennis utilizzati liberamente da tanti cittadini appassionati di quello sport e dai bambini dei centri estivi.

Che la superstrada abbia bisogno di essere messa in sicurezza è sotto agli occhi di tutti. Uno scempio nato dalla cementificazione selvaggia e incontrollata che ha portato a sviluppare residenze e attività commerciali sul bordo di una strada progettata per lo scorrimento veloce. Non da ultimo il centro uffici che con degli accessi assurdi genera un pericolo evidente e poco più a valle, i due svincoli di Domagnano e l’intersezione di Torracciache, questi sì, richiederebbero un intervento urgente.

I danni si sono protratti per anni con la mancata sostituzione dei pericolosissimi guardrail, trappola mortale per i motociclisti, gli attraversamenti a raso che generano improvvisi rallentamenti, le strisce pedonali che mettono a rischio la vita dei pedoni.

Nonostante tutto questo, il Segretario Canti ordina l’abbattimento di 53 alberi d’alto fusto e lo smantellamento di un centro sportivo frequentatissimo,per realizzare una rotatoria in una posizione inutile e, a quanto pare, in fase sperimentale.

Considerate le velleità che la Segreteria al Territorio sta manifestando nei suoi interventi (si veda l’esautoramento di Università e Azienda di Produzione nella gestione degli asfalti), preoccupati di come affronterà il grande ed importante tema del Piano Regolatore, Libera eleva il tono della protesta indicendo un Sit in presso i campi da tennis dei Tavolucci in cui liberamente i cittadini potranno esporre tutte le loro preoccupazioni rispetto a questa gestione assurda del territorio.

Il Sit-in è indetto per

Venerdì 16 settembre

dalle ore 12,30 alle ore 14,30

In tale occasione verrà avviata una campagna di raccolta firme per bloccare i lavori della rotatoria dei Tavolucci e chiedere di ripensare il progetto.



Comunicato stampa

Libera

