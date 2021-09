Libera: una serata di confronto pubblico per chiarire la questione Green Pass. Martedi 14 Settembre

Continuano i disguidi per i cittadini sammarinesi nell’utilizzo del protocollo Green Pass in Italia e all’estero. L’ultimo eclatante caso si è verificato nella giornata di sabato scorso quando il nostro Segretario Matteo Ciacci, in visita privata a Roma, si è visto negare l’accesso ai Musei Vaticani ed è stato invitato a recarsi in farmacia per eseguire un test rapido che certificasse la sua negatività al Covid19. Ulteriori immediate verifiche con il nostro Ambasciatore in Vaticano hanno fatto rilevare come al momento lo Stato del Vaticano non riconosca la vaccinazione con Sputnik (solo i vaccini Ema sono ammessi) e che non viene applicata la deroga prevista fino al 15 ottobre dal decreto italiano. Questo è solo uno degli innumerevoli esempi di problematiche che quotidianamente i nostri concittadini si trovano ad affrontare negli spostamenti e nelle attività fuori territorio. Su questo tema, che ovviamente condiziona la vita privata e lavorativa della gran parte dei sammarinesi, Libera ha organizzato una serata di confronto pubblico per fare definitivamente chiarezza sul tema sia dal punto di vista tecnico che da quello politico e dei rapporti diplomatici, evidentemente altrettanto importante. Oltre alla presenza dello stesso Segretario Ciacci e del nostro Consigliere Guerrino Zanotti sono previsti interventi di rilievo come quelli del Dottor Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Autority Sanitaria a San Marino durante la prima ondata di contagio, e di Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini ed esponente di rilievo del PD italiano. È stato invitato anche un rappresentante del Congresso di Stato che al momento non ha ancora confermato la presenza. La serata si terrà martedì 14 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di Murata (ex tiro a volo).