Libera: verità e trasparenza nell’esclusivo interesse del Paese

Libera nasce per dare vita ad un progetto aggregativo che ha alla base la consapevolezza delle importanti sfide che il Paese ha di fronte e la competenza per mettere in campo politiche che possano affrontarle e vincerle. Politiche che dovranno avere alla base la trasparenza nelle scelte e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e delle forze politiche, sociali ed economiche che la rappresentano nella convinzione che solo in questo modo si potrà uscire da un momento di drammatica difficoltà ed arrivare finalmente ad un deciso rilancio del Paese Libera, infatti, lavora da sempre per l’interesse della comunità, attraverso una politica scevra da clientelismi e logiche di parte e distante da condizionamenti esterni. Nei giorni scorsi in aula consigliare abbiamo denunciato alcune dinamiche che sono in antitesi con questo approccio: forzature di parti politiche per determinare l’organico del Tribunale e, soprattutto, connubi fra politica e Tribunale con quest’ultimo in grado addirittura di influire sulla definizione di Maggioranze, Governi e Segretari di Stato. Libera, avendo da sempre preso le distanze da certi metodi, non ha alcuna paura di descrivere le cose come stanno e in totale trasparenza. Riteniamo in fatti che non sia solo giusto ma anche assolutamente necessario che la cittadinanza sia resa edotta sulle dinamiche che stanno dietro a certe scelte e a certe dinamiche che hanno un impatto sulla vita di tutti i sammarinesi. Questo è il motivo per cui Libera non ha partecipato alla composizione dell’attuale Governo. Noi nel 2019 abbiamo proposto la prosecuzione politica del cosiddetto “Tavolo istituzionale” e quindi la realizzazione di un esecutivo ampiamente rappresentativo e in grado di fare le scelte che da troppi anni il Paese attende. Le forze che costituiscono l’attuale maggioranza hanno invece compiuto una scelta diversa dando vita ad un governo puramente politico basato sull’asse Democrazia Cristiana – Rete che si era cementato nella scorsa legislatura proprio sulle questioni che riguardano il nostro Tribunale. Questo è il motivo per cui Libera viene quotidianamente attaccata da tutti i fronti, anche con pesanti intimidazioni, minacce, denunce che sicuramente continueranno. Perché la verità e la libertà di affermarla a qualcuno fa male e spaventa. Questo Governo nasce dalla volontà di ripristinare certe dinamiche in Tribunale che speriamo non vadano ad inficiare i processi in corso. Perché in questo Paese chi sbaglia deve pagare. Negli ultimi 30 anni troppo spesso la politica è stata vincolata da centri di potere che hanno influenzato negativamente lo sviluppo del Paese. Libera li ha sempre combattuti e, probabilmente, continua a pagare il prezzo politico e mediatico di certe battaglie. Come non ricordare la legge sulle risoluzioni bancarie per chiedere che il buco negli istituti di credito venisse sostenuto da chi l’aveva creato, come non ricordare la richiesta di pubblicazione dei grandi debitori delle banche, come non ricordare la richiesta continua del ripristino di un clima consono a garantire la piena autorevolezza nell’esercizio del potere Giudiziario per poter garantire alla cittadinanza un Tribunale equo, autonomo, indipendente e imparziale La buona politica deve emergere. Libera si appella, ancora una volta, a tutte le persone libere, presenti in politica e non solo, affinché si possa davvero lavorare ad un percorso virtuoso che isoli definitivamente chi intende l’utilizzo del potere come qualcosa fine a sé stesso a favore di un esercizio più funzionale alla collettività che ha bisogno, come non mai, di risposte, di cambiamento e di una prospettiva di speranza per il futuro.

Libera