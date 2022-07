Libera: vogliamo vederci chiaro su medicina di base, strane consulenze per l’Ospedale e sulla libera professione Iss

Considerate le innumerevoli segnalazioni di disagi, ritardi ed inefficienze avanzate dai cittadini per l’accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie; Preso atto dell’aumento dei costi per la gestione della spesa sanitaria e socio-sanitaria deciso dal governo e dalla maggioranza nella recente legge di assestamento di bilancio;

Tenuto conto del permanere delle forti criticità che si riscontrano tuttora nel funzionamento della medicina di base, nonostante l’attivazione del C.O.T., al quale va aggiunto un sempre maggiore disagio da parte di alcuni sanitari e para sanitari che vi operano, con evidenti ricadute negative sulla qualità del servizio;

Alla luce dell’incontro fra il Segretario di Stato Ciavatta e il Direttore Generale dell’I.S.S. Dott. Francesco Bevere e i rappresentanti dei partiti di opposizione nell’ambito del quale non sono emerse linee di politica sanitaria utili ad invertire la rotta rispetto alla situazione attuale;

Tenuto conto delle posizioni espresse nello stesso incontro rispetto alla ipotesi di estensione dell’esercizio della libera professione dei medici dell’I.S.S. anche nei confronti degli assistiti I.S.S., ad oggi assolutamente vietato e, a suo tempo, giustamente avversato dal Movimento Rete del quale il Segretario Ciavatta fa parte e nonostante molte delle liste di attesa si siano notevolmente allungate negli ultimi tempi;

Alla luce della delibera del Congresso di Stato n. 26 del 06/06/2022 che autorizza il finanziamento di un ulteriore somma di € 30.000,00 alla Sig.ra Sabina Conforti, oltre ai 106.000,00 deliberati a giugno 2020 per reperire finanziatori per la realizzazione del nuovo ospedale; si interpella il Governo per conoscere:



1. se la Segretaria di Stato alla Sanità abbia allo studio un progetto di riorganizzazione e riordino della medicina di base e, in caso affermativo, se vi sia la volontà di avviare, in tempi brevi, un confronto nelle sedi appropriate quale la Commissione Consiliare IV;

2. sulla base di quali logiche si sta pensando di intervenire sulle norme che regolano la libera professione dei medici, estendendola anche agli assistiti I.S.S. e se non si ritenga che una tale decisione metta in serio pericolo la tenuta del sistema sanitario pubblico, in un momento di estrema fragilità dello stesso;

3. un resoconto del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nei primi due anni di attività, dalla consulente del Governo Sig.ra Sabina Conforti per facilitare il reperimento delle somme necessarie per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera con la formula della finanza di progetto o della collaborazione pubblico / privato oppure nella forma del prestito a lunga scadenza ad un tasso di interesse di favore;

4. per quali ragioni si è deciso di riconoscere un ulteriore incarico per € 30,000,00 alla stessa, tenuto conto che anche il Segretario di Stato Ciavatta, nel suo viaggio a Dubai, ha svolto in prima persona verifiche per il reperimento di investitori per la realizzazione del nuovo ospedale;

5. se si ritiene che possano essere previsti ulteriori stanziamenti in favore della Sig.ra Conforti per l’attività sopra richiamata

Gruppo Consigliare Libera

