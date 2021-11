CORIANO “Liberamente”: partita la nuova rassegna culturale

La rassegna culturale “Liberamente” ha aperto ufficialmente i battenti domenica scorsa, 20 novembre. Primo appuntamento quello con la presentazione del libro dello scrittore-fotografo Giancarlo Frisoni, intitolato “Le case del cuore”, le cui immagini sono esposte in mostra presso la sala Isotta del teatro CorTe. Il calendario degli eventi prosegue domani, sabato 27 novembre, alle ore 17,30 con la presentazione del libro “La polvere della savana” dell’autrice Gabriella Bianchi, domenica 28 novembre alle ore 15 con la presentazione del libro “La canta dell’uomo semplice e felice”, racconto di una giornata con Raoul Casadei, il re del liscio, a cura di Roberto Chiesa e domenica 12 dicembre alle ore 17,30 sarà la volta di Andrea Santangelo con il suo libro “Andare per la linea gotica”. Fino alla fine dell’anno tali appuntamenti si svolgeranno sempre nella sala Isotta del teatro CorTe. Sono in fase di calendarizzazione gli eventi che da gennaio 2022 continueranno a cadenza mensile in un’altra location: la nuova saletta polivalente della Biblioteca comunale “Battarra”. “Proseguiamo il nostro percorso – commenta l’assessore alla Cultura Giulia Santoni – con una rassegna che esalta il lavoro e l’impegno di autori che raccontano attraverso scritti ed immagini la nostra storia ed i personaggi che l’hanno contraddistinta. Invito la cittadinanza a partecipare e a vivere con i protagonisti le emozioni che ci raccontano”.

Cs Coriano

