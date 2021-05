Libertà di stampa e di espressione, da sempre priorità per la Repubblica

Le Nazioni Unite indicano il 3 maggio quale Giornata Internazionale per la libertà di stampa. La Repubblica da San Marino, da sempre, si batte sul proprio territorio e negli organismi internazionali per affermare con convinzione il valore del diritto di parola, di commento, di espressione e contemporaneamente per la tutela dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione. Nell’era della comunicazione, nella quale ci troviamo a vivere, è più che mai essenziale che gli organi di informazione siano liberi e che allo stesso modo lo siano i giornalisti. Soltanto giornali e giornalisti liberi garantiranno un’informazione corretta ai lettori in un’epoca tristemente segnata dalle fake news che proliferano in maniera incontrollata su social network e nuovi strumenti digitali e dai tentativi costanti di indirizzare l’opinione pubblica in maniera fuorviante. La libertà di stampa è un valore fondamentale per la Repubblica di San Marino che la sostiene con iniziative promozionali e di tutela e con interventi legislativi, alcuni dei quali di recente discussione oltre che dalle leggi che negli anni, le istituzioni, hanno saputo scrivere a sostegno del settore, ma non possiamo dimenticarci come nel mondo, siano ancora numerosi i casi di giornalisti che subiscono minacce, condanne sommarie, arresti, vessazioni e in molti casi vere e proprie torture e, come ricorda tristemente l'Osservatorio UNESCO, nel 2020 almeno 76 giornalisti siano stati assassinati. Se la libertà dei giornalisti è una priorità chiave di ogni Stato di diritto, essa viaggia di pari passo con la necessità di garantire agli stessi condizioni lavorative dignitose a contrasto di situazioni che troppo spesso sfociano in trattamenti da “lavoro nero” e ai cittadini un’informazione adeguata, libera, neutrale e chiara. Perché la libertà di stampa è soprattutto informazione libera, da promuovere con convinzione, in ogni ambito, nell’interesse di tutti.









c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro