Libreria Cosmo: un progetto per lo sviluppo editoriale della Repubblica di San Marino.

La presente per portare alla vostra cortese attenzione la nascita di una nuova realtà online, di certo interesse per la nostra Repubblica e per la sua attività culturale. Si tratta di San Marino Libri (sanmarinolibri.com), una piattaforma virtuale che raccoglie esclusivamente testi Sammarinesi, di Autori Sammarinesi o riguardanti la Repubblica di San Marino, la sua storia e le sue radici; progetto concepito, finanziato e realizzato dalla Libreria Cosmo, che da anni raccoglie e cataloga tutto il materiale Sammarinese che reperisce, anche con la collaborazione dei cittadini sammarinesi. È la prima volta, a nostra conoscenza, che testi di interesse Nazionale vengano raggruppati e catalogati in un'unica piattaforma virtuale su cui siano liberamente acquistabili da chiunque, da ogni parte del mondo. Grazie a questo servizio, da ora in poi gli utenti potranno venire in contatto con pubblicazioni finora impossibili da conoscere. Questa piattaforma, infatti, si prefigge l’obbiettivo di mostrare e portare a conoscenza le pubblicazioni riguardanti San Marino presso un più vasto pubblico, che certamente esiste, dando risalto e visibilità anche a tutte le opere che negli anni sono state prodotte internamente e che rimangono a tutt’oggi realtà esclusivamente locali. Attualmente il sito contiene tutto ciò che ci è stato possibile raccogliere e catalogare, con le sole nostre forze, proveniente da edizioni pubbliche, da collezioni private o donazioni dei nostri clienti. La presente è per chiedere il vostro appoggio nella diffusione della piattaforma Sanmarinolibri.com nella speranza di creare un polo di interesse editoriale che superi i confini della nostra Repubblica. L’intento è quello di poter creare, in maniera il più possibile organica, una raccolta completa della produzione editoriale della nostra terra. Aggiungiamo anche la possibilità che tra gli scaffali virtuali di San Marino Libri, possano trovare posto ed essere valorizzati volumi e materiali di vostra produzione: un’occasione per poter mostrare opere e libri che rischiano di non essere diffusi come meriterebbero. Siamo a disposizione, se di interesse anche Vostro, nel trovare una possibile soluzione alla gestione di questo materiale, tramite ciò che recentemente nelle attività di vendita online viene chiamato ‘dropshipping’ ovvero un metodo agile di vendita che non prevede la gestione dell’inventario, l'imballaggio o la spedizione. La piattaforma Sanmarinolibri.com è nata per crescere: parallelamente al catalogo editoriale è già prevista una parte di comunicazione visiva che comprenderà clip, filmati, interviste rilasciati dai nostri autori e storici locali, con approfondimenti riguardanti la nostra storia. La piattaforma è già online e liberamente fruibile dal pubblico, di seguito indichiamo il link per poter visionare il sito https://sanmarinolibri.com/

