Liliana Segre: un messaggio alla Reggenza per il conferimento della cittadinanza onoraria, in una giornata quanto mai ricca di significati La nota del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini.

Durante l’Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti con l’Ambasciatore di Israele S.E. Dror Eydar, è stata data lettura del messaggio con cui la Senatrice Liliana Segre ha inteso ringraziare la Reggenza e il Consiglio Grande e Generale per il conferimento della Cittadinanza onoraria sammarinese. Il messaggio della Senatrice Segre, nella Giornata della Memoria, amplifica l’importanza di questo passaggio storico per la nostra Repubblica, fortemente voluto dalla cittadinanza che ha presentato, ad aprile 2021, un’apposita Istanza d’Arengo. È poi seguito un duplice passaggio in Consiglio Grande e Generale: il primo a luglio per l’approvazione dell’Istanza, il secondo a ottobre per il conferimento della Cittadinanza onoraria. La consegna ufficiale del diploma è avvenuta a metà del mese di gennaio, ad opera dell’Ambasciatore di San Marino a Roma, considerata l’impossibilità, manifestata dalla Senatrice Segre, di recarsi in Repubblica.

Siamo quindi orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra comunità, in una giornata così emblematica, alla Senatrice Liliana Segre, che ha speso la vita a battersi contro il razzismo, l’antisemitismo, l’intolleranza, l’istigazione all’odio e alla violenza e a favore del dialogo interreligioso e interculturale.



Comunicato stampa

Elena Tonnini

Segretario di Stato per gli Affari Interni





