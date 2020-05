Linea bus internazionale Rimini - San Marino, ripartenza mercoledì 3 giugno

L’ultima corsa il 13 marzo, più di due mesi fa, ma da mercoledì 3 giugno riprendono i collegamenti di linea quotidiani della linea bus internazionale Rimini e San Marino. Dopo tre mesi di lock down sanitario degli spostamenti tra i due stati, le aziende di trasporto su gomma Bonelli Bus e Fratelli Benedettini Spa, mettono nuovamente in moto un servizio di mobilità essenziale per i cittadini dei due territori. Bonelli Bus e Fratelli Benedettini Spa, seguiranno con l’abituale attenzione cura tutte le indicazioni e procedure in materia di sicurezza sanitaria di passeggeri e mezzi, indicate dalle Istituzioni italiane e sammarinesi. I passeggeri sono invitati a seguire su siti e pagine social delle due aziende, aggiornamenti e indicazioni sul servizio e i suoi nuovi orari. Infatti, sono in via di definizione le frequenze di viaggio in grado di rispondere all’esigenze di copertura delle corse di andata e ritorno, tra il Titano e il capoluogo della riviera. Le due aziende sottolineano come la linea internazionale Rimini San Marino sia di fatto un servizio pubblico essenziale, quotidianamente garantito da privati, ormai privo di qualsiasi contributo pubblico. Soprattutto, come la ripresa del collegamento si leghi alla sua sostenibilità economica, a numero di passeggeri e volume di traffico tra i due territori. Condizioni necessarie al mantenimento di un servizio che esce il 3 giugno da mesi di completa inattività: zero corse, zero passeggeri, zero fatturato e periodo di stop più lungo di ogni altra attività o settore d’impresa.

c.s. Fratelli Benedettini Spa

