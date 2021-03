“Linea dell’acqua” sul Marano, Consiglieri “Insieme per Coriano”: sindaco e provincia si attivino

Apprendiamo con immenso piacere la notizia della possibile realizzazione di un percorso storico-naturalistico denominato “linea dell’acqua” sul Marano: un’opera che coniugherà interventi di messa in sicurezza idraulica alla valorizzazione del territorio. Attraverserà i Comuni di Riccione, Coriano raggiungendo la Repubblica di San Marino dando vita ad una pista ciclabile internazionale lungo il percorso del fiume Marano, collegando i tratti esistenti sul territorio riducendo le distanze e valorizzando l'entroterra. Come consiglieri di minoranza di Insieme per Coriano vogliamo ringraziare la Regione, la consigliera Nadia Rossi che si è fatta promotrice del progetto e si è resa immediatamente disponibile al confronto. Si tratta senza dubbio di una grande opportunità e ci auguriamo che l'amministrazione Spinelli si attivi al più presto e partecipi attivamente al progetto, permettendo a Coriano di uscire dal solito isolamento territoriale al quale ha abituato i suoi cittadini. Crediamo che sia il momento di rinunciare a personalismi o rivendicazione politiche, lavorando in sinergia con altri enti e istituzioni, dimostrando per la prima volta un cambiamento di atteggiamento da parte dell’amministrazione Spinelli. Siamo sicuri che dando vita ad una infrastruttura di tale portata si otterrebbe un volano economico che porterebbe allo sviluppo di un settore fondamentale come quello del turismo sostenibile ora più che mai indispensabile per il nostro territorio. Riteniamo strategica la realizzazione del percorso naturalistico “linea dell’acqua” e auspichiamo che sia il primo progetto di una più ampia rivoluzione della mobilità sostenibile che valorizzerà l’entroterra e ridurrà le distanze dalla costa. Nel Consiglio Comunale del 09/03/21 l'amministrazione Spinelli ha inserito nel DUP, per il secondo anno consecutivo, l'intenzione di realizzare una pista ciclopedonale all’interno del parco naturale del marano finanziando l'opera con l'indennità di disagio. Riteniamo che se si partecipasse al progetto Regionale per la pista internazionale, che include anche il tratto sul Marano, probabilmente si liberebbero delle risorse che potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di una pista ciclo pedonale sulla strada provinciale SP41 nel tratto che unisce la frazione di Ospedaletto di Coriano e la frazione di Gaiofana di Rimini, creando una seconda direttrice di collegamento tra Coriano e Rimini. Facciamo notare all’amministrazione Spinelli che su tale tratto stradale insiste un cospicuo volume di traffico giornaliero caratterizzato non solo da veicoli leggeri ma anche da veicoli industriali pesanti, veicoli commerciali e mezzi agricoli e la larghezza della carreggiata attuale non consente in alcun modo lo svolgimento della mobilità pedonale e ciclabile in sicurezza, esponendo di fatto ad un costante pericolo gli spostamenti a piedi o in bicicletta fra le suddette frazioni. Nella medesima situazione si trovano gli abitanti di Sant'Andrea in Besanigo che non possono raggiungere in sicurezza la confinante Riccione. Siamo stupiti che in nove anni di amministrazione la sensibilità del sindaco Spinelli non abbia non mai affrontato in maniera attiva il tema della mobilità sostenibile. Come Consiglieri di Minoranza di “Insieme per Coriano”, abbiamo raccolto le tante istanze dei cittadini che chiedono collegamenti sicuri fra le frazioni e i comuni limitrofi come Rimini e Riccione; desiderano di poter semplicemente passeggiare o andare in bicicletta sul territorio senza avere l'ansia di essere travolti da un veicolo. Chiediamo alla Amministrazione Spinelli e alla Provincia di Rimini di attivarsi per la realizzazione di tale infrastruttura ognuno per le proprie competenze.

c.s. Alessandro Leonardi, Roberta Talacci, Enrica Innocentini, Cristian Paolucci | Consiglieri del Gruppo consiliare “Insieme per Coriano”

