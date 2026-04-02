Linea Sterile chiama a rapporto startupper e aspiranti imprenditori: al via una challenge in collaborazione con Nuove Idee Nuove Imprese

Quello delle startup è un universo guardato con grande interesse anche dalle imprese affermate per la loro capacità di innovare, di rispondere velocemente a bisogni in continua evoluzione e per il loro elevato tasso tecnologico.

Questa curiosità ha portato Linea Sterile S.p.A., azienda attiva dal 1990 nei servizi integrati per il settore sanitario e punto di riferimento nella gestione del tessile e dei dispositivi medici, ad avvicinarsi a Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da 25 anni supporta l’innovazione in Romagna e nella Repubblica di San Marino attraverso un percorso che aiuta i partecipanti a trasformare idee promettenti in realtà imprenditoriali.

Quest’anno, accanto al tradizionale percorso di Nuove Idee Nuove Imprese, si affianca infatti una Challenge, promossa da Linea Sterile, che si pone come obiettivo individuare soluzioni innovative per la gestione della biancheria nel settore turistico ed extra-alberghiero.

“Nell’anno in cui celebriamo i nostri primi 25 anni – commenta Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di un nuovo partner come Linea Sterile. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla creazione di una rete in grado di connettere progetti partecipanti e mondo imprenditoriale. La Challenge di Linea Sterile si pone come ulteriore strumento di co-innovazione tra imprese e startup. Una modalità che, ci auguriamo, possa suscitare interesse in altre realtà del nostro territorio intenzionate a replicarla”.

“Siamo felici di affiancare Nuove Idee Nuove Imprese – le parole di Roberto Berardi, Amministratore Delegato di Linea Sterile S.p.a. – una realtà che da anni contribuisce a diffondere la cultura dell’innovazione nel nostro territorio. La Challenge che proponiamo nasce dalla volontà di esplorare il settore dell’ospitalità extra-alberghiera, un mercato che presenta ad oggi una frammentazione dei servizi. Cerchiamo idee innovative da poter sviluppare, con un occhio attento alla sostenibilità e alla digitalizzazione, aspetti a cui rivogliamo un forte impegno, riconosciuto dall’ottenimento di certificazioni internazionali”.

IN COSA CONSISTE LA CHALLENGE

L’obiettivo della Challenge nasce da un bisogno concreto espresso da Linea Sterile in relazione ad un contesto, quello del mercato dell’ospitalità, che nel territorio della Romagna e della Repubblica di San Marino sta mutando rapidamente. Oltre il 40% delle presenze turistiche è oggi legato agli affitti brevi e le strutture extra-alberghiere hanno superato, per numero di posti letto, quelle alberghiere. A questo si aggiunge la presenza della grande comunità universitaria del Campus di Rimini, che contribuisce ad aumentare la domanda di servizi legati alla gestione della biancheria.

Nonostante la crescita del settore, l’offerta di servizi dedicati risulta ancora frammentata: le lavanderie di quartiere spesso non dispongono della capacità produttiva necessaria per gestire grandi volumi, mentre le lavanderie industriali sono strutturate prevalentemente per la grande hotellerie e non rispondono alle esigenze delle piccole strutture diffuse.

La Challenge intende raccogliere idee e progetti innovativi in tre ambiti principali:

nuovi modelli di business (servizi on-demand, abbonamenti, micro-logistica territoriale);

digitalizzazione e tecnologia (piattaforme web, app per la gestione dei servizi, sistemi RFID per la tracciabilità);

sostenibilità ambientale, con soluzioni a basso impatto per raccolta e consegna della biancheria.

Per il team che avrà presentato la soluzione innovativa ritenuta più interessante, oltre ad un premio in denaro di 1.500 euro, in palio c’è la possibilità di sviluppare il progetto attraverso una partnership strategica con Linea Sterile, nonché l’accesso gratuito al percorso formativo completo di Nuove Idee Nuove Imprese.

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME ISCRIVERSI

La Challenge si rivolge a startup costituite da meno di 5 anni e aspiranti imprenditori. Per partecipare è necessario compilare entro il 31 maggio 2026 il form di contatto disponibile al seguente link:

https://www.nuoveideenuoveimprese.it/challenge-speciale-per-la-25-edizione-di-nuove-idee-nuove-imprese/

c.s. Nuove Idee Nuove Imprese







