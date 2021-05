Lions, cerimonia di premiazione per il concorso “Un Poster per la Pace”

Sabato 22 maggio il Lions Club San Marino Undistricted ha organizzato una cerimonia per ringraziare i ragazzi della Scuola Media di Serravalle che hanno partecipato al concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. Il concorso, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, è stato creato dal Lions Club International nel 1988 per dare ai giovani l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite opere artistiche. Ogni anno, approssimativamente 350.000 giovani di oltre 75 paesi partecipano al concorso. Il tema di quest’anno è stato: “La pace attraverso il servizio” e un centinaio di ragazzi, seguiti dalla Prof.ssa Alessandra Cecchetti, si sono dedicati con entusiasmo a produrre bellissimi disegni. Non è stato un lavoro facile per la giuria che alla fine ha scelto l’opera di Anita Carlini della classe 1A. Il suo disegno è stato inviato a Chicago, sede centrale del Lions Club International, dove ha partecipato alla selezione finale confrontandosi con disegni provenienti da tutto il mondo. Oltre a quello di Anita Carlini, sono stati selezionati, giunti al secondo posto a pari merito, i lavori di Gabriele Gasperoni classe 2B, Lorenzo Gasperoni 3A, Maria Chiara Gasperoni 2A e Nicole Gennari 3B. Federica Bianchi, Presidente del Lions Club San Marino International, ha ringraziato tutto il personale della Scuola Media di Serravalle che ha contribuito con convinzione alla realizzazione dell’iniziativa, ma soprattutto ha ringraziato i ragazzi che, con il loro entusiasmo, hanno elaborato opere di grande spessore artistico. Il messaggio veicolato dai loro lavori contribuirà sicuramente a sensibilizzare il tema della pace nel mondo che purtroppo rimane sempre di triste attualità.