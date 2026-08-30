Lions Club San Marino: CHARTER NIGHT 2026. Convivialità, storia e cantine a Ribano

Nella caratteristica cornice del Castello di Ribano di Savignano sul Rubicone, il 27 agosto 2026 si è celebrata la tradizionale ricorrenza della fondazione del Lions Club San Marino Undistricted, ovvero quella che è denominata “Charter Night” e da sempre rappresenta la serata in cui un Club entra ufficialmente a far parte del grande mondo Lions. Tutto ebbe inizio nel 1958, quando alcuni sammarinesi, già soci del “Lions Club Rimini, Riccione e Repubblica di San Marino”, decisero di costituire un club autonomo. Grazie al patrocinio del Club Rimini-Riccione e con tutti i Club del Distretto 108A in qualità di sponsor, i 38 soci fondatori ricevettero il 27 agosto 1960 la Carta Costitutiva, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia Lions, che oggi conta oltre 1,4 milioni di soci nel mondo. La denominazione ufficiale Undistricted fu un’acquisizione successiva fortemente voluta dai Lions sammarinesi per rimarcare la propria indipendenza in ambito istituzionale e amministrativo. Fin dall’inizio furono naturalmente molto stretti i legami con il Distretto 108A e con i Club territorialmente vicini. Ad oggi, il Club conta 40 soci ed è gemellato con i Lions Club Rimini Host, Fano, Bologna Irnerio, Messina Host e Venezia Lido. Il momento conviviale è stato preceduto da un’interessante illustrazione del Castello, il cui primo impianto risale al 1037, della sua storia e delle sue vicende, seguita dalla visita alle antiche cantine. In conclusione della serata, che ha avuto come graditi ospiti Vincenzo Rivizzigno, delegato del Distretto 108A, e la consorte Milena, il presidente Roberto Tura ha illustrato le iniziative e i service già in corso, ricordando inoltre le date dei prossimi due meeting, fissati per il 25 settembre e il 5 ottobre.

C.s. - Lions Club San Marino Undistricted







