Lions Club San Marino Undistricted in occasione della visita del Governatore del distretto 108 A a San Marino

Il Governatore Lions del distretto 108A Francesca Ramicone ha fatto visita al Lions Club San Marino Undistricted. Nel corso della conviviale il Governatore ha espresso sinceri ringraziamenti per l’attività a favore della comunità sammarinese e per i contributi alle iniziative internazionali. Il Lions Club San Marino Undistricted nell’anno sociale in corso si è distinto in numerose iniziative, prima di tutte quella di prendersi cura dei cittadini ucraini rifugiati nella Repubblica di San Marino. Oltre a garantire buoni pasto per le famiglie ucraine, i volontari del Lions Club hanno offerto un servizio di trasporto per consentire ai rifugiati di recarsi al supermercato, dal medico o in farmacia e, perché no, al mare la scorsa estate in modo da poter far loro riprendere una vita il più possibile normale. Sempre nei confronti dei cittadini ucraini è stato avviato un corso di lingua italiana che, grazie a diverse insegnanti volontarie, ha permesso a loro di integrarsi maggiormente con la comunità locale e, in diversi casi, di trovare lavoro presso ditte o istituzioni sammarinesi. Altre iniziative sono state portate avanti a vantaggio della comunità sammarinese e presto un pullmino verrà donato alla federazione sammarinese sport speciali. Di fronte a tante iniziative il Governatore ha manifestato grande riconoscenza a un Club Lions che, pur essendo di dimensioni ridotte e autonomo rispetto alla suddivisione distrettuale italiana, contribuisce enormemente alle attività della grande famiglia Lions nel mondo. Il Presidente Silvano Di Mario ha ringraziato il Governatore per le parole di stima ricordando che da sempre il Lions Club San Marino Undistricted nutre un legame di profonda amicizia con il distretto limitrofo 108A con il quale collabora allo sviluppo di diversi progetti.

cs Lions Club San Marino