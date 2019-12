Liquidazione Casale la Fiorina

Si è tenuta ieri 11 dicembre 2019, presso l’Avvocatura dello Stato, l’assemblea dei Fondatori (lo Stato e la SUMS) del Casale la Fiorina per approvare il bilancio finale della liquidazione volontaria della fondazione stessa. Erano presenti per SUMS il presidente Marino Albani e per l’Ecc.ma Camera il Segretario alla Sanità Franco Santi ed i Sindaci di Governo Michele Muratori e Mara Valentini. Questa assemblea rappresenta l’ultimo atto della storia del Casale la Fiorina: in base agli accordi con il Governo sottoscritti il 6/2/2019 (approvati dall’Assemblea dei Soci SUMS il 10/2/2018) sono stati trasferiti allo Stato gli immobili del complesso, ora sede della Casa di Riposo ISS, mentre alla SUMS viene ceduto il credito verso lo Stato per il prezzo relativo dilazionato su 25 anni. Il Presidente Albani ha colto l’occasione per ringraziare per l’opera svolta il liquidatore Sante Lonfernini, già presidente del CdA, nonché tutti gli amministratori e sindaci che hanno prestato la loro opera negli anni; un ringraziamento particolare lo ha rivolto infine al Segretario Santi per l’impegno e la coerenza profusi per arrivare in fondo al lungo e tortuoso percorso di adempimenti fino all’assemblea odierna.



