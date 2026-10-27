Liquidità stabile, minori oneri sul debito e nessuna necessità di nuovi finanziamenti Sds Gatti: “I dati confermano la validità di un percorso fondato su prudenza, responsabilità e progressivo riequilibrio dei conti pubblici”

Liquidità stabile, minori oneri sul debito e nessuna necessità di nuovi finanziamenti.

Il disavanzo previsto per l’esercizio finanziario 2026 scende a 5,6 milioni di euro, rispetto ai 13,7 milioni indicati nel bilancio iniziale. È uno degli elementi più significativi dell’assestamento di bilancio all’esame del Consiglio Grande e Generale, che aggiorna le previsioni finanziarie dello Stato alla luce dell’andamento effettivo delle entrate e delle spese. Sul versante fiscale spicca la stima di otto milioni di euro di maggiori entrate derivanti dall’Imposta generale sui redditi (IGR), riconducibili agli effetti della riforma fiscale. Un dato rilevante, che contribuisce al miglioramento del quadro previsionale e conferma l’importanza di un sistema tributario capace di garantire risorse adeguate alle esigenze della Repubblica. La stima viene formulata mantenendo un approccio prudente, alla luce dei due mesi che restano prima della chiusura dell’esercizio. Nel dibattito è stato inoltre richiamato il tema di un presunto extra-gettito legato ai carburanti. I dati non evidenziano maggiori entrate per lo Stato riconducibili a questa voce: la riduzione delle accise non ha generato un gettito aggiuntivo. Al contrario, la Repubblica è intervenuta concretamente per contenere il costo dei carburanti, attraverso un programma di sostegno che ha consentito di distribuire oltre 18 milioni di euro.

"Gli otto milioni di maggiori entrate IGR attesi rappresentano un riscontro significativo degli effetti della riforma fiscale. Li consideriamo un segnale positivo, senza perdere di vista la necessità di una valutazione rigorosa dei conti: le previsioni devono poggiare sui dati disponibili e lasciare spazio alla prudenza, soprattutto nella fase conclusiva dell’anno. Il disavanzo previsto scende a 5,6 milioni e la liquidità dello Stato si mantiene stabile. Sono condizioni che ci consentono di affrontare i prossimi mesi senza dover ricorrere a nuovi finanziamenti, proseguendo nel percorso di riequilibrio della finanza pubblica", dichiara il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti. La variazione ha una natura prevalentemente tecnica: adegua gli stanziamenti alle dinamiche registrate nel corso dell’anno e interviene sulle poste che necessitano di una revisione, con l’obiettivo di rappresentare in modo più puntuale la situazione finanziaria dello Stato. Al miglioramento del quadro concorre anche la riduzione, pari a 6,5 milioni di euro, degli interessi passivi inizialmente previsti, grazie alle condizioni ottenute con la recente emissione internazionale di titoli del debito pubblico. In tale contesto si inserisce anche la decisione di non procedere nel 2026 all’emissione aggiuntiva di 50 milioni di euro di titoli, inizialmente prevista per avviare la sostituzione di una quota equivalente di debito irredimibile. La valutazione tiene conto dell’andamento dei tassi d’interesse e dei tempi necessari per completare l’operazione: un’eventuale nuova impostazione potrà essere esaminata nell’ambito del bilancio 2027, sulla base delle condizioni di mercato. Il provvedimento aggiorna inoltre i bilanci previsionali degli enti pubblici e delle aziende autonome, tra cui Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, Istituto per la Sicurezza Sociale, CONS, Università degli Studi, Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e Ente di Stato dei Giochi. Sono previsti adeguamenti alle disponibilità necessarie per affrontare le esigenze operative, compreso l’acquisto di un nuovo automezzo antincendio per la Polizia Civile. Tra le altre misure figurano la conferma dello stanziamento di 700 mila euro per la partecipazione della Repubblica di San Marino a Expo 2027 Belgrado e gli aggiornamenti delle disposizioni relative all’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà statale, con la possibilità di stipulare convenzioni con le federazioni sportive per periodi fino a vent’anni. L’assestamento si colloca dunque nel segno dell’aggiornamento puntuale delle previsioni, del controllo della spesa e della gestione attenta delle risorse disponibili. Il miglioramento del saldo, le maggiori entrate fiscali attese e la stabilità della liquidità costituiscono elementi favorevoli per la chiusura dell’esercizio, ferma restando la necessità di monitorare l’andamento dei conti fino al termine dell’anno.



c.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio



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