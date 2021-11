COMITES Lista 'Ad Maiora' avvia raccolta firme per riconoscimento Sputnik V

Lista 'Ad Maiora' avvia raccolta firme per riconoscimento Sputnik V.

Venerdì 26 novembre la Lista AD MAIORA candidata alle elezioni del Comites del 3 dicembre prossimo organizza alle ore 10,30 presso il Grand Hotel Primavera una conferenza stampa di presentazione della raccolta firme al fine di richiedere al Governo Italiano di riconoscere il vaccino Sputnik V. La Lista AD MAIORA con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ed all’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri che potrà essere sottoscritta dai cittadini italiani residenti a San Marino, esorta l’Italia ad accelerare il processo di ratifica dello Sputnik V che è già stato approvato per l’uso da 70 paesi nel mondo, tra cui qualche paese europeo. Questo perché l’Unione Europea ha lasciato libertà di scelta su come trattare le persone vaccinate con Sputnik V. A partire da venerdì prossimo le firme verranno raccolte, oltre che dinanzi all’ingresso delle mense di Stato, anche presso lo studio Legale e Notarile Avv. Antonio Belloni, sito a Borgo Maggiore (R.S.M.) Piazza Mercatale n. 29 (Tel. 0549 900957), presso lo studio Legale e Notarile Avv. Debora Cenni sito a Dogana (R.S.M.) Piazza M. Tini n. 12 (Tel. 0549-910232), presso lo studio Legale e Notarile Avv. Alberto Vaglio sito in Gualdicciolo (R.S.M) Via F. da Montebello n. 5 (Tel. 0549-999373), presso lo studio Legale e Notarile Avv. Alessandro Amadei, sito a Domagnano (R.S.M.) Via XXV Marzo n. 9 (Tel. 0549 980481) e presso lo Studio Legale e Notarile Avv. Maria Selva, Avv. Lucia Selva ed Avv. Lara Conti sito in Borgo Maggiore (R.S.M.) Via Ventotto Luglio n. 218 (Tel. 0549 980528), possibilmente previo preavviso telefonico. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Lista Ad Maiora

I più letti della settimana: