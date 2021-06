Liste d'attesa sul portale ISS ferme al 2020: lo Sportello Consumatori chiede di aggiornarle Tutti i cittadini devono poter conoscere i tempi di attesa necessari per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici

Le liste d'attesa per i servizi e le prestazioni medico-sanitarie presenti sul portale on line dell'ISS, sono ancora ferme al 2020. L'Associazione Sportello Consumatori, come già avvenuto nel giugno 2018, ha inviato una nuova lettera al Comitato Esecutivo dell'ISS e per conoscenza all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) con la richiesta di provvedere rapidamente ad aggiornare tali liste sulla pagina web dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. "Il mancato aggiornamento della pagina - ha scritto il Presidente dell'Associazione Sportello Consumatori Ivan Toni - rende di fatto inutilizzabile questo strumento che ha lo scopo di fornire informazioni tempestive agli utenti circa i tempi di attesa nelle prenotazioni di questi servizi; una mancanza di informazione che fatto si tramuta anche in un disincentivo nel richiedere le prenotazioni presso la struttura sanitaria pubblica. Peraltro nella Carta dei Servizi dell'ISS è previsto espressamente questo impegno, che rappresenta quindi un preciso dovere per l'Istituto e un diritto per tutti i cittadini." L'Associazione Sportello Consumatori resta in attesa di una risposta, auspicando che l'ISS provveda in tempi brevi a compiere l'aggiornamento richiesto.

c.s. Associazione Sportello Consumatori

