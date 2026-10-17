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ll digitale sia una scelta, non un obbligo

17 ott 2026
ll digitale sia una scelta, non un obbligo

La tecnologia offre nuove opportunità e può semplificare la vita. Ma il progresso non deve trasformarsi nell’obbligo di abbandonare le modalità tradizionali. Con questo referendum, il Comitato I CapiFamiglia propone di garantire ai cittadini e agli operatori economici la libertà di scegliere, nei limiti previsti dalla legge, come effettuare i pagamenti, utilizzare i documenti e accedere ai servizi. In concreto, si vuole tutelare l’effettiva utilizzabilità del denaro contante e della documentazione cartacea, affinché non diventino progressivamente inutilizzabili a causa di procedure esclusivamente digitali. Si chiede inoltre che gli strumenti digitali restino una possibilità e non un obbligo generalizzato, che chi utilizza legittimamente il contante non sia automaticamente sottoposto a controlli o segnalazioni per il solo fatto di averlo utilizzato e che gli operatori economici non siano penalizzati per i costi legati all’accettazione dei pagamenti digitali. La proposta vuole anche evitare che anziani, persone con difficoltà nell’uso della tecnologia o cittadini privi degli strumenti necessari siano esclusi dai servizi. Non siamo contro la tecnologia. Siamo per la libertà di scelta. Il digitale deve ampliare le possibilità, non cancellarle. Contante e pagamenti elettronici, carta e documenti digitali devono poter convivere. 23 OTTOBRE 2026 – SALA MONTELUPO, DOMAGNANO Dalle ore 19:00 raccolta firme per la presentazione dei quesiti referendari. LA TUA VOCE CONTA.

C.s. - Comitato I CapiFamiglia




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