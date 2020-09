ll programma di domenica 20 settembre al SI FEST 2020 Il Festival di Fotografia di Savignano

SI FEST Il Festival di Fotografia di Savignano sul Rubicone prosegue anche domani, domenica 20 settembre, proponendo nuovamente un intenso programma di workshop, incontri e iniziative. Dalle 9.00 alle 21.00 apertura mostre e LiFE – Libri Fotografia Editoria. Le tradizionali Letture Portfolio continueranno in piazza Giovanni XXXIII dalle 9.20 alle 12.20. Momento clou della terza giornata di festival: alle 18.30 in piazza Borghesi assegnazione del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2020 con la partecipazione della famiglia Colonna, Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Mario Beltrambini, Associazione Savignano Immagini, e Fulvio Merlak, presidente FIAF e direttore Portfolio Italia. Un appuntamento da non perdere le visite guidate e gratuite alle mostre: 10.00 – Consorzio di Bonifica - visita guidata alla mostra Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare, con i curatori Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia. 11.30 – Palazzo Don Baronio - visita guidata alla mostra Chinese Whispers, con la fotografa Mariagrazia Beruffi. 15.30 – Vecchia Pescheria - visita guidata alla mostra Gabriele Basilico – Scm Group at work! Spazi e processi industriali raccontati da un grande maestro della fotografia, con Giovanna Calvenzi Da segnalare, tra i talk in programma: 11.00 – piazza Borghesi - talk sulla mostra Gabriele Basilico – Scm Group at work! Spazi e processi industriali raccontati da un grande maestro della fotografia, con Andrea Aureli, Giovanna Calvenzi, Denis Curti 12.00 – piazza Borghesi, spazio LiFE - talk sulla mostra Le forme del ritratto. Fotografie dall’archivio di Savignano sul Rubicone, con la fotografa Simona Ghizzoni, la curatrice Federica Muzzarelli, Filippo Giovannini, Denis Curti, Mario Beltrambini. 15.00 – piazza Borghesi - talk Fellini 100, con Nicola Bassano, Annamaria Gradara, Marco Leonetti, Antonio Maraldi. 16.30 – piazza Borghesi - talk su Icone parlanti, Due Ready Made per Savignano, con Maurizio Galimberti, Denis Curti. 17.30 – piazza Borghesi – talk Le nuove frontiere della fotografia, con Francesco Zizola, Denis Curti. La terza giornata del festival si chiuderà con la proiezione alle 21.30 in piazza Borghesi del film “Amarcord” di Federico Fellini, proiezione a cura del Teatro Europeo Plautino di Sarsina.