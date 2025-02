ll Vescovo Domenico Beneventi in visita alla sede del Comites

Nella mattinata di ieri il Vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi si è recato in visita alla sede del Comites San Marino. A fare gli onori di casa il Presidente Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ed il Consigliere Valter Bartolini che hanno accolto il Vescovo insieme a Franco Capicchioni e Paola Masi, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri che condivide gli spazi con il comitato degli italiani all’estero. Presenti all’incontro anche Oreste Rosati, Funzionario Vicario dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, Renato Di Nubila, Responsabile scientifico del Forum del Dialogo e Gianni Ricciardi, referente per San Marino della Fondazione Caponnetto. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è complimentato con il Vescovo Domenico Beneventi per la recente nomina a membro della Commissione cultura e comunicazioni sociali della Cei, ringraziandolo vivamente per avere portato un messaggio di pace e di speranza. Domenico Beneventi, già docente presso l'istituto teologico della Basilicata, ha ricevuto l'ordinazione episcopale nella cattedrale di Acerenza il 20 aprile 2024 alla quale hanno preso parte oltre 800 fedeli, dei quali tanti giunti da San Marino. La diocesi, di cui Domenico Beneventi è Vescovo, trovandosi in due Stati, ovvero Italia e San Marino, nonché in due regioni, Emilia - Romagna e Marche, promuove uno scambio continuo tra territori, rafforzando i loro legami spirituali e culturali. E quando si parla di cultura si pensa alla promozione della lingua e della civiltà italiana nel mondo e allo stesso tempo alla valorizzazione dell'identità sammarinese che rappresentano gli obiettivi principali dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

cs Comites San Marino