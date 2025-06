Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, lo stiamo facendo: discussi in Aula 4 Progetti di Legge presentati da RETE

Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, lo stiamo facendo: discussi in Aula 4 Progetti di Legge presentati da RETE.

Sono approdati in prima lettura in Consiglio Grande e Generale i quattro Progetti di Legge depositati da RETE. Le proposte affrontano temi centrali per delineare il futuro del Paese: la trasparenza e la legalità, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. L’obiettivo è offrire soluzioni concrete per una modernità equa e sostenibile, attraverso misure volte al recupero dei contributi evasi, alla riaffermazione del diritto all’acqua e ad una maggiore autonomia energetica, all’istituzione della mobilità condivisa e all’introduzione di strumenti di democrazia diretta, come il bilancio partecipativo, già sperimentato con successo in diversi comuni italiani. I testi hanno ricevuto un’ampia accoglienza positiva da parte dell’Aula, con apprezzamenti trasversali anche da alcuni Consiglieri di maggioranza. Un segnale importante che dimostra come, quando la politica si eleva al di sopra delle logiche spartitorie e clientelari, vi sia ancora spazio per il confronto e la costruzione comune. Ci auguriamo, pertanto, che questa apertura possa tradursi quanto prima in una concreta attuazione delle misure proposte. Da parte nostra, confermiamo la massima disponibilità al dialogo con tutte le forze politiche, in un’ottica costruttiva e di miglioramento dei testi, affinché possano diventare strumenti realmente efficaci per il bene del Paese.

C.s. RETE

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: