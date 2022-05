Lo psicologo, serve ai giovani

L’Associazione Rinascita Culturale, nel corso dei primi mesi del 2022, ha condotto un’indagine riguardo la figura dello psicologo attraverso la somministrazione di un questionario rivolto a studenti, genitori ed insegnanti. La motivazione che ci ha spinto ad effettuare tale indagine risiede nell’esplosione delle preesistenti complicanze relative al cd. disagio giovanile, o meglio disagio psicologico (ansia, stress, attacchi di panico, ed altre tipologie di malesseri e comportamenti).

Il questionario è stato compilato da più di 160 persone, fornendoci un quadro generale delle considerazioni su maggiori disagi psicologici dei ragazzi, lo stereotipo sulla figura dello psicologo nella società̀ e, infine, ricavare alcune considerazioni e opinioni in merito al nuovo servizio scolastico “Spazio d’Ascolto”. Ansia, stress, incertezza e difficoltà di integrazione tra i compagni sono le parole chiave per descrivere questa ondata di disagio che è presente tra i ragazzi in maniera più̀ elevata però rispetto alle classificazioni pre-pandemia.

Dalle risposte del questionario si nota come lo stigma sociale ha origine nei più adulti e dai quali poi viene trasmesso ai ragazzi come conseguenza. Il questionario mette in luce aspetti molto positivi e apprezzati per quanto riguarda lo psicologo scolastico, nonostante ciò, la maggior parte di essi non ne ha ancora usufruito. Riteniamo opportuno puntualizzare che la nostra è solamente un’indagine e all’interno dell’associazione non sono presenti psicologi di professione, anche in considerazione della giovane età dei nostri membri, ma grazie ai dati raccolti, siamo riusciti a proporre un’Istanza d’Arengo, chiedendo:

1) la possibilità̀ di sensibilizzare in maniera efficace (es. mediante campagne comunicative, iniziative) l’utilità ed i fini di un percorso psicologico;

2) la possibilità̀ di incentivare il servizio “Spazio d’Ascolto”, attraverso incontri organizzati nelle classi, relativi alla conoscenza dei principali disturbi (es. PTSD, Stress, Ansia, Disturbi Alimentari, Cyberbullismo, Disturbo da Long – Covid);

3) la possibilità̀ di creare il bonus psicologico (es. 80€ mensili) a soggetti (es. under 30) con reddito minore a 9.000 € annui. Sensibilizzare i cittadini, è il primo step per portare una vera e propria rinascita culturale nel paese. Il Team di

Rinascita Culturale

