Lo shop del Padiglione San Marino tra gli aspetti più apprezzati dai visitatori ad Expo 2020 Dubai Con uno shop finalmente a pieno regime, il bilancio delle vendite del primo trimestre è positivo e si prevede un incremento da qui alla fine di marzo

Lo shop del Padiglione San Marino tra gli aspetti più apprezzati dai visitatori ad Expo 2020 Dubai.

Sono trascorsi i primi tre mesi di Expo 2020 Dubai e a pochi giorni dall’ufficiale giro di boa della manifestazione, il Padiglione San Marino supera i 110 mila visitatori, rivelandosi tra i Thematic District Pavilion più apprezzati per le sue attrazioni e per l’entusiasmo dei volontari, il cuore pulsante di un padiglione piccolo ma ricco di contenuti.

Inoltre, nelle ultime settimane è stato riscontrato un significativo interesse e incremento delle vendite nell'area shop, finalmente a pieno regime e presentata al meglio dal secondo gruppo di ragazzi sammarinesi da poco atterrati a Dubai per vivere l’esperienza di Expo, che grazie al programma di formazione fatto a San Marino sui prodotti selezionati per la vendita e riservato a tutti i volontari, hanno raccolto il testimone anche di shop assistant del gruppo precedente. A differenza di altri Stati, anche più grandi, l’area shop sammarinese vanta un campione di articoli molto diversificati tra loro con un’alta percentuale di prodotti “Made in San Marino”. Questo aspetto cosí peculiare, ha sicuramente l’obiettivo primario di valorizzare le realtà produttive del territorio e dar a queste ultime l’opportunitá di presentarsi al mondo intero come fiori all’occhiello della Repubblica.

I primissimi items ad essere sold-out nello shop sono stati i magneti e le Mug/tazze realizzati a mano dalla cooperativa Barbò Ceramica, una importante realtà sammarinese impegnata nell’inclusione sociale dei suoi lavoratori. L’ utilizzo dello stemma di San Marino, unito alla storia e alla finalità che la cooperativa si pone, hanno invogliato i visitatori a scegliere proprio uno di questi oggetti come souvenir da portare con sé per ricordare il Titano. Protagonista della collezione di Barbò è la brocca ufficiale dedicata ad Expo 2020 Dubai interamente decorata a mano ed in edizione limitata e numerata, esemplare riproduzione della brocca Sammarinese realizzata ad inizi degli anni Trenta del XX secolo da parte di E. Casali e scelta come trait d’union tra Expo Milano 2015 ed Expo Dubai 2020. Quale testimonianza di tipicità e simbolo di maestria artigianale tutta sammarinese, la brocca viene donata come omaggio speciale ad illustri ospiti del Padiglione.

Le vendite dei pezzi di artigianato sammarinese trovano successo anche nei piccoli oggetti d'arredamento realizzati a mano del falegname Paolo Zonzini con materiali di scarto di mobili danneggiati e frammenti recuperati. In ogni progetto, la sfida è creare un pezzo unico e autentico mantenendo il colore e la sfumatura del legno allo stato naturale.

Parte dello shop è dedicato anche all'abbigliamento: in vendita felpe, t-shirt , cappellini sia quelli ufficiali del Padiglione San Marino e realizzate da Pielle Italia secondo processi produttivi sostenibili sia quelle create ad hoc dal Grand Hotel San Marino con uno stile del tutto nuovo e contemporaneo. Tra gli articoli di merchandising non poteva mancare la divisa ufficiale della nazionale sammarinese di calcio della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, gradita soprattutto dagli appassionati di football che non vogliono perdere l’opportunità di avere la divisa della squadra di uno degli Stati più piccoli al mondo a partecipare alla UEFA Champions League.

Una conferma è sicuramente l’azienda tutta sammarinese Marlù Gioielli, che grazie alle collezioni in continuo cambiamento, anticipa le tendenze e racconta con stile ciò che cambia, da prova di saper toccare anche le sensibilità del mondo arabo. Gli articoli più apprezzati sono bracciali, orecchini, ciondoli, charms, collane con la presenza di cristalli e le collezioni con il sole e la luna, simboli affini appunto al mondo arabo.

Come ogni Expo si mantiene la curiosità e l’apprezzamento per la Filatelia e la Numismatica Sammarinese. L’Ufficio Filatelico e Numismatico, dopo le emissioni per Expo Shanghai 2010 e Milano 2015, ha realizzato infatti una emissione filatelica dedicata ad Expo Dubai 2020, in particolare all’emblema del Padiglione di San Marino ovvero una illustrazione in lamina similoro ispirata alla fibula a forma d’aquila, capolavoro di gioielleria gota appartenente al Tesoro di Domagnano e rinvenuto a San Marino nel 1893. Presenti all’interno dello shop, oltre la filatelia con le emissioni appositamente selezionate e legate ai temi di Expo Dubai 2020, anche alcune tipologie di monete come quelle dedicate all’Istituto per la Sicurezza Sociale durante il primo anno di pandemia, quelle dedicate all’Anniversario del primo uomo sulla Luna, alla biodiversità e alla Terra e alle sue risorse.

Nello shop del padiglione San Marino non mancano inoltre pezzi di grande valore presentati da due aziende storiche del Titano: la gioielleria artistica Klepto che espone a Dubai piccole sculture da indossare realizzate appositamente per Expo 2020, di puro oro giallo e bianco arricchite da gemme preziose. I visitatori ne risultano molto attratti, specialmente quelli locali. La gioielleria Arzilli con le sue eleganti creazioni, una su tutte la classica spilla da giacca con lo stemma della Repubblica di San Marino realizzata a mano in argento, oro giallo e novità per Expo Dubai, in oro rosa, acquisto perfetto per chi si vuole concedere un piccolo souvenir prezioso. Per chi invece predilige le perle, lo shop del Padiglione San Marino presenta la linea Seventeen Seconds di Little Constellation in argento e perle naturali. Little Constellation è un progetto a cura di Pier Paolo Giovagnoli, incentrato su produzioni artistiche basate su tecniche di scultura contemporanea. Non solo gioielli ma anche opere d'arte, libri, cataloghi e una project room nel castello di Serravalle in cui si organizzano mostre collegate a varie iniziative della rete.

Nella sezione dello shop dedicata al cibo, sono immancabili le delizie culinarie del Consorzio Terra di San Marino. L’olio 100% bio e il miele sono sicuramente gli articoli più venduti al momento, ma crescente è l’ interesse e curiosità anche per la crema di zucchine, la pasta di Lab.301 con grani del territorio, gli oli essenziali di Ghenea Essethials. Non potevano mancare come testimonianza enogastronomica del territorio le prelibatezze della Serenissima, una su tutte l’insostituibile Torta Tre Monti al gusto cioccolato. Da non sottovalutare la nuova versione al pistacchio che ha riscosso successo, specialmente durante i momenti di incontro e di tasting con gli ospiti nella vip lounge del Padiglione.

Nell’area food, le vendite sono in ascesa anche per le miscele di caffè nei diversi formati e packaging, tutti rigorosamente ecosostenibili, prodotti dell’azienda Magikaffé, la società con sede nel castello di Acquaviva, che realizza e distribuisce caffè e bevande anche in capsule, cialde e confezioni personalizzate. Suscitano certamente un discreto interesse le creazioni di Rubigo, altra Cooperativa che realizza tessuti stampati a mano utilizzando tecniche antiche, tipiche dell’artigianato artistico sammarinese.

Sara Conti, responsabile vendite del Padiglione afferma: “Nonostante un inizio difficoltoso, dovuto a problemi relativi allo sdoganamento di alcune merci nello Stato emiratino, si può comunque constatare un sensibile recupero sulle vendite.

Il primo trimestre si conclude dunque con un bilancio positivo e anche i brand arrivati più tardi, hanno già registrato diversi prodotti sold out. Questa edizione di Expo 2020 Dubai, rispetto alle precedenti edizioni, ha rilevato fin dall’inizio un numero di visitatori considerevolmente più elevato, sia complessivamente, sia contestualmente al nostro Padiglione. Di conseguenza, anche il nostro shop ha registrato numerose presenze e le vendite hanno un andamento in costante crescita. Inoltre, è da evidenziare che nonostante la distanza tra San Marino e Dubai, siamo riusciti ad avere nel nostro shop complessivamente più articoli frutto anche del bando di selezione emesso dal Commissariato a ottobre 2020 che ha consentito di scoprire nuove ed interessanti realtá e di confermare la presenza delle aziende storiche del territorio. Alla luce di tutto questo, non possiamo dunque che guardare con entusiasmo ai prossimi mesi: la prospettiva è quella di mantenere puntata verso l’alto la lancetta delle vendite e di permettere a migliaia di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, di scoprire e apprezzare la nostra Repubblica, anche attraverso i prodotti tipici che la rappresentano, con l’obiettivo di lasciare un buon ricordo di noi e dell’esperienza trascorsa al Padiglione di San Marino a Expo 2020 Dubai”.



[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale 2020 a Dubai

I più letti della settimana: