“A RIVEDER LE STELLE” DI VISIONNAIRE SCELTO PER LA TEAM PRESENTATION DEL GIRO D’ITALIA 2021 Lo show nato sul Titano in anteprima mondiale al Palazzo del Valentino di Torino. La sammarinese NexTime curerà l’intera organizzazione dell’evento.

Lo show “A riveder le stelle” prodotto in esclusiva dal Visionnare Performing Arts Experience debutterà in anteprima mondiale al 141esimo Giro d’Italia. L’evento che traduce in spettacolo il cantico dell’Inferno accompagnando in prima persona lo spettatore alla scoperta dei peccati e dei protagonisti del genio di Dante con il linguaggio delle arti performative sarà presentato in occasione della Team Presentation del Giro d’Italia a Torino, in programma giovedì 6 maggio alle 18 al Palazzo del Valentino e in diretta Rai in oltre 150 paesi. A giugno il debutto proprio nella Repubblica di San Marino. “A Riveder le stelle” è scritto e diretto da Simone Ranieri ed è prodotto dalla Illusion Group e distribuito in esclusiva da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa, due eccellenze del mondo dello spettacolo entrambe con sede e stabilimenti nella Repubblica di San Marino. La stessa NexTime Eventi curerà l’intera organizzazione della Team Presentation del Giro d’Italia 2021 mettendo in campo la sua decennale esperienza nell’organizzazione di eventi e manifestazioni spettacolari. L’azienda sarà impegnata dal set-up all’organizzazione degli spettacoli, dalla sicurezza La straordinaria anteprima voluta per la Team Presentation del Giro d’Italia che celebrerà così la storia italiana attraverso le opere di Dante a 700 anni dalla morte, prevede, inoltre, la partecipazione straordinaria dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. “A Riveder le stelle” non è solo uno spettacolo, è un viaggio meraviglioso, andata e ritorno, fino al centro della terra.

