Lo Smart Working: un approccio intelligente

La recente emergenza del Coronavirus ha riportato l’attenzione sulle politiche di Smart Working. Si tratta di una soluzione caratterizzata dalla flessibilità di spazi e orari che favorisce la crescita produttiva delle aziende andando incontro alle esigenze del lavoratore. In Italia, secondo un’indagine del Politecnico di Milano, gli Smart Workers erano più di 480mila già nel 2018 e la tendenza continua ad essere in costante crescita. In questa particolare situazione di emergenza sanitaria il ricorso allo Smart Working (o lavoro agile), permetterà in parte di scongiurare le ripercussioni negative sull’economia nazionale. A San Marino lo smart working è presente fin dal 2017, grazie all’accordo siglato dalla società AC&D Solutions con Federindustria CSU e OSLA. AC&D Solutions, occupandosi da sempre di innovazione e Digital Business, è stata la prima azienda della Repubblica ad abbracciare questo nuovo modello manageriale basato su flessibilità e autonomia, nel rispetto dei diritti e dei doveri del lavoratore. La filosofia del lavoro intelligente offre alle aziende una valida soluzione in grado di mantenere alta la produttività mentre si seguono le direttive igienico-sanitarie utili a contrastare la diffusione del CODIV- 19. Lo spazio aziendale diventa domestico, permettendo un approccio al lavoro che si allinei con le esigenze del dipendente, permettendogli di conciliare famiglia e carriera trovando il giusto equilibrio nelle dinamiche azienda-vita privata. I dati raccolti dall’esperienza di AC&D Solutions parlano di un bilancio molto positivo che si misura nella soddisfazione e nella propensione del personale all’utilizzo dello Smart Working con evidenti ricadute positive per la crescita dell’azienda.

AC&D Solutions