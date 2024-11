BILATERALE Lo sport ha un valore comune Firmato a Roma il Memorandum fra Italia e San Marino per promuovere i valori dello sport e favorire l’attività degli studenti-atleti

Lo sport ha un valore comune.

Ci sono le firme dei Segretari di Stato allo Sport, Rossano Fabbri e all’Istruzione, Teodoro Lonfernini, accanto a quelle dei Ministri allo Sport Andrea Abodi e alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, sul memorandum d’intesa siglato oggi a Roma. Un protocollo che rafforza la cooperazione fra i due Paesi nel campo della pratica sportiva in età scolare, in considerazione del ruolo anche sociale dello sport e che istituisce il principio della reciprocità per gli studenti che frequentano le scuole fuori territorio. L’incontro con il Ministro Abodi ha gettato le basi per una collaborazione fattiva su altri fronti, come i temi che riguardano le politiche giovanili, quelle relative alla famiglia, senza trascurare una riflessione sulla denatalità e tutte le implicazioni e ricadute conseguenti. Concetti ribaditi anche alla firma, questa volta al Ministero della Pubblica Istruzione. L’Italia ha da poco inserito nella propria costituzione il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme e San Marino potrebbe fare altrettanto. Dal colloquio è emersa anche la suggestione di definire un accordo bilaterale per favorire il Servizio Civile dei giovani come forma di esperienza educativa e di crescita.

cs Segreteria di Stato Istruzione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: